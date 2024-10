Klik Film Persembahkan Dua FIlm Akhir Tahun There's Still Tomorrow dan Death Whisperer 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan nonton film berbayar Klik Film menghadirkan dua karya terbaru penuh emosi dan ketegangan. There's Still Tomorrow akan tayang perdana pada 1 November 2024 di Klik Film, adapun TeeYod2 atau Death Whisperer 2 bakal menghantui layar bioskop Indonesia mulai 27 November 2024.

"Kami menawarkan cerita yang sangat emosional dan penuh harapan di There's Still Tomorrow , sementara Death Whisperer 2, ingin memberikan pengalaman horor yang intens," kata Direktur Klik Film, Frederica dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Ahad, 27 Oktober 2024.

Frederica percaya bahwa film-film ini akan menjadi sajian yang sangat dinikmati penonton Indonesia. "Selamat menikmati pengalaman sinematik yang baru dari Klik Film!" katanya.

There's Still Tomorrow mendapat sambutan besar dari penonton dan kritikus, yang memuji sebagai salah satu film terbaik tahun ini. Film ini berhasil memenangkan tiga penghargaan di Festival Film Roma 2023, yaitu: BNL People’s Choice Award, Alice Nella Città Award, dan Sorriso Diverso Roma Award. There’s Still Tomorrow juga masuk nominasi untuk Golden Marc’Aurelio Award, penghargaan tertinggi di festival tersebut. Film ini dianggap cerdas, lucu, dan menyentuh, dengan arahan, naskah, dan akting yang berkualitas.

Film Angkat Kritik Sosial Tayang di Klik Film dan Bioskop

Film yang mengangkat isu-isu berkaitan dengan perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi di tempat kerja, dan hak pilih ini, tidak hanya sukses secara kritikal, tapi juga secara komersial. Film ini meraih pendapatan sebesar 30,7 juta euro (sekitar 33,58 juta dolar AS) hingga pertengahan Desember 2023.There’s Still Tomorrow menjadi film Italia terlaris di tahun 2023, dan film terlaris ketiga secara keseluruhan, setelah Spider-Man: No Way Home dan No Time to Die. Film ini juga menembus pasar internasional, dengan didistribusikan oleh Vision Distribution ke beberapa negara seperti Prancis, Spanyol, Jerman, dan Inggris.

Secara keseluruhan, There’s Still Tomorrow adalah film yang tidak hanya menghibur, tapi juga mengajak kita untuk berpikir dan berempati dengan perjuangan perempuan di masa lalu dan juga sekarang. Film ini bisa disaksikan di platform streaming online Klik Film. Anda disarankan menyiapkan tisu untuk persiapan menangis.

Klik Film juga menghadirkan kembali film horor Thailand berjudul TeeYod2 atau Death Whisperer 2. Film ini baru saja rilis di Thailand pada 10 Oktober 2024.

Death Whisperer 2. Foto: Klik Film.

Sinopsis Death Whisperer 2

Alur film ini bermula tiga tahun setelah kematian Yam di musim panas 1972. Pada 1975 Yak masih terus memburu roh hitam yang membunuh saudara perempuannya. Yak mengikuti jejak kematian misterius seorang bayi yang baru lahir dan menemukan petunjuk bahwa roh hitam itu dikendalikan oleh dukun bernama Puang, yang bersembunyi di sebuah hutan penuh dengan makhluk mistis dan supernatural berbahaya. Yak harus menghadapi roh-roh jahat dan berbagai bahaya di sekitarnya untuk mengalahkan roh hantu tersebut, memastikan bahwa roh itu tidak akan pernah kembali untuk mencelakai keluarganya lagi.

Sementara itu, Yad akan menikah dengan Pradit, dan keluarga sedang mempersiapkan pernikahan mereka, berharap Yak akan pulang untuk menghadiri upacara itu dan berkumpul kembali dengan keluarga. Tanpa sepengetahuan mereka, roh jahat itu akan segera kembali, membawa teror ke dalam keluarga Yak sekali lagi, memaksa mereka untuk keluar dan menghadapi situasi yang mengerikan ini sekali lagi.

TeeYod2 (Death Whisperer 2) adalah horor cerdas dengan pendekatan visual yang penuh gaya. Teknik sinematografi yang digunakan berhasil menghadirkan kesan menyeramkan dan membuat penonton terpaku pada layar. Film ini juga sukses mengeksplorasi elemen horor psikologis dan supranatural, yang memberikan pengalaman menonton yang mendalam. Para pemeran menyuguhkan karakter dengan ketegangan yang nyata, menciptakan ketakutan yang menjalar hingga akhir cerita.

