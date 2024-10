Shawn Mendes Persembahkan Lagu Baru Heart of Gold untuk Liam Payne: Dunia Menangis Untukmu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu asal Kanada, Shawn Mendes menghentikan konsernya di Brooklyn Paramount Theater pada Jumat, 18 Oktober 2024 untuk mengenang mantan anggota One Direction, Liam Payne. Ia meninggal setelah jatuh dari balkon hotel di Buenos Aires, Argentina pada Rabu, 16 Oktober.

Pelantun lagu ‘Stitches’ itu menggunakan momen di sela konsernya untuk memberikan penghormatan pada Liam Payne. “Rasanya sangat menghancurkan. Aku pernah bertemu dengannya (Liam) beberapa kali, dan dia adalah jiwa yang indah. Matanya berkilau—seperti ada keindahan yang terpancar,” ujar Shawn, di hadapan ribuan penggemar.

Doa dan Persembahan Lagu untuk Liam

Shawn lalu melanjutkan dengan berbicara tentang cara merayakan kehidupan orang-orang yang dirindukan, bahkan dalam kesedihan, serta ditingalkan karena kematian. “Aku ingin meluangkan waktu sejenak untuk mengirimkan begitu banyak cinta padanya, di mana pun dia berada sekarang. Liam, kami mencintaimu,” ungkapnya.

Penyanyi kelahiran 1996 itu juga mengirimkan doa untuk Liam, anak, serta keluarga yang ditinggalkannya. Ia menambahkan, “Dunia menangis untukmu, saudaraku”. Shawn lalu membawakan lagu barunya, ‘Heart of Gold’ yang merupakan bagian dari album terbarunya berjudul Shawn. Adapun konser di Brooklyn ini juga akan menjadi bagian dari film konsernya For Friends and Family Only, yang direncanakan rilis pada 14 November, sehari sebelum peluncuran albumnya.

Kematian Liam Payne dan Duka Para Sahabat

Liam Payne meninggal setelah terjatuh dari balkon di Hotel CasaSur Palermo di Buenos Aires. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh saluran berita Argentina, TN, dan dikonfirmasi oleh Policía Federal Argentina.

Setelah kematian Liam, banyak teman, keluarga, dan rekan selebriti yang memberikan penghormatan kepada penyanyi tersebut, termasuk mantan anggota One Direction, saudara perempuannya, mantan kekasihnya Cheryl, yang merupakan ibu dari anak laki-laki mereka yang berusia 7 tahun, Bear, serta pacarnya Kate Cassidy.

Pada Kamis, 17 Oktober 2024, mantan anggota One Direction—Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik, dan Niall Horan mengeluarkan pernyataan di Instagram. “Kami benar-benar hancur mendengar kabar meninggalnya Liam,” tulis mereka. Mereka menjelaskan perasaan duka yang masih menyelimuti semua orang, dan meminta waktu sebelum menyampaikan lebih banyak ke publik.

Grup jebolan ajang pencarian bakat The X Factor Inggris itu juga mengenang masa-masa bersama Liam yang akan selalu mereka ingat. “Saat ini, pikiran kami bersama keluarganya, teman-temannya, dan para penggemar yang mencintainya seperti kami. Kami akan sangat merindukannya,” tulis mereka.

