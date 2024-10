Jackie Chan Membintangi Film Panda Plan, Berpadu Aksi Laga dan Komedi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panda Plan, film laga komedi yang dibintangi, Jackie Chan, ditayangkan di bioskop Amerika Utara pada Jumat, 18 Oktober 2024. Film yang disutradarai oleh Luan Zhang dan ditulis oleh Wei Xu, Meng Yida, dan Luan Zhang ini menampilkan bintang film, Jackie Chan, yang terlibat dalam aksi penyelamatan.

Film Baru Jackie Chan

Jackie Chan kembali aktif di dunia hiburan menghibur penggemarnya melalui film laga komedi yang diperankannya di film Panda Plan.

Panda Plan dirilis oleh Well Go USA Entertainment dalam Bahasa Mandarin dengan takarir atau teks terjemahan Bahasa Inggris lebih dari 30 bioskop terpilih di 25 kota Amerika Utara. Ada 25 kota di Amerika Utara tersebut memiliki banyak populasi warga Cina perantauan, termasuk Los Angeles, San Francisco, Honolulu, Las Vegas, Chicago, Dallas, Houston, New York, Vancouver, dan Richmond.

Film yang dibintangi aksi laga internasional, Jackie Chan, menampilkan aksi penyelamatan panda di kebun binatang kesayangan bernama Hu Hu. Jackie Chan, yang berperan sebagai dirinya sendiri ini sebelumnya diundang untuk mengadopsi seekor panda kesayangan semua orang tersebut. Namun, sayangnya panda Hu Hu menjadi incaran oleh sindikat kejahatan internasional yang telah menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkapnya.

Menghadapi situasi yang tiba-tiba seperti itu, Jackie, meminta bantuan kepada agennya dan pengasuh Hu Hu yang sangat berdedikasi. Jackie, memimpin timnya dalam petualangan saat mereka berusaha mengalahkan orang-orang jahat di setiap kesempatan. Dalam petualangan yang dipenuhi aksi dan humor, mereka menghadapi berbagai rintangan dengan kecerdikan dan keterampilan bela diri, Jackie Chan, untuk mengatasi para penjahat.

Seperti kebanyakan film laga lainnya, Panda Plan, menampilkan aksi kejar-kejaran dan berkelahi. Film yang berdurasi 99 menit ini tidak hanya menampilkan aksi laga saja, tetapi juga komedi di beberapa adegannya. Jackie Chan, harus menjadi 'ayah dadakan' untuk panda Hu Hu.

Panda Plan juga ikut dibintangi oleh Xiang Wei, David, Danny Ray, Ce Shi, Andy Friend, Yanbo Han, Yuntong Huang, Bing Jia. Meskipun telah berusia 70 tahun, Jackie Chan tetap mencoba melakukan adegan film yang dibintanginya tanpa stuntman. Hewan panda yang menjadi pusat perhatian sepanjang film ini, Hu Hu dibuat menggunakan teknologi CGI. Meskipun begitu, penampilannya tampak realistis.

ANTARA | IMDB

