The Wild Robot Kalahkan Joker: Folie a Deux di Box Office Internasional

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Wild Robot mengalahkan Joker: Folie a Deux di box office internasional. Film terbaru dari Universal Pictures dan DreamWorks Animation itu meroket ke posisi No. 1 di antara film-film Hollywood dengan pendapatan 24,1 juta dolar AS atau setara Rp 375 miliar dari 55 wilayah selama akhir pekan kemarin.

Film keluarga yang mendapat banyak ulasan bagusdari kritikus film maupun penonton bioskop ini telah mengumpulkan 64,7 juta dolar AS di luar negeri dan total 148 juta dolar di seluruh dunia hingga saat ini. Studio tersebut sedang mempersiapkan penayangan internasional, dengan rencana untuk merilis The Wild Robot di pasar-pasar tambahan dalam beberapa minggu mendatang.

Joker: Folie a Deux Terpuruk di Box Office

Joker: Folie a Deux atau Joker 2 yang dibintangi Joaquin Phoenix dan Lady Gaga kurang menunjukkan performa bagus di box office internasional. Film ini tampil jauh lebih baik di pasar luar negeri dengan 113 juta dolar di pasar internasional dan 51 juta dolar di Amerika Utara, sehingga total pendapatan globalnya menjadi 165,3 juta dolar setelah pekan kedua. Penjualan tiket Joker 2 masih jauh dari ekspektasi.

Sekuel Warner Bros. tersebut menghabiskan biaya produksi sebesar 200 juta dolar, belum termasuk sekitar 100 juta dolar yang dihabiskan untuk pemasaran dan biaya distribusi lainnya. Dengan pendapatan saat ini, Joker 2 sepertinya akan kesulitan untuk mendekati 450 juta dolar yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas.

Pencapaian tersebut sangat berbanding terbalik dengan film pertamanya. Film asli Joker yang dirilis pada 2019 sangat sukses dengan pendapatan 335 juta dolar di pasar domestik dan 743 juta dolar di pasar internasional, sehingga total pendapatan globalnya menjadi 1,078 miliar dolar. Film tersebut hanya menghabiskan biaya sekitar 60 juta dolar, jadi sangat menguntungkan.

Baca juga: 5 Karya Terpopuler Haruki Murakami

Joker: Folie a Deux hanya mendapatkan skor Rotten Tomatoes sebesar 33 persen dan 5,3 dari 10 oleh IMDb.

Rating Tinggi The Wild Robot

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

The Wild Robot meraih skor Rotten Tomatoes yang mengesankan sebesar 98 persen. Saat memulai debutnya, film animasi ini meraih skor Rotten Tomatoes sebesar 100 persen, namun kemudian turun dua persen, sehingga tetap berada pada angka 98 persen menjelang akhir pekan perilisannya di AS. IMDb juga memberikan nilai 8,5 dari 10 untuk film yang dibintangi oleh Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, dan Catherine O'Hara ini.

The Wild Robot merupakan adaptasi dari novel karya Peter Brown yang telah memenangkan banyak penghargaan dan menjadi buku terlaris nomor satu di New York Times. Film ini dipimpin oleh penulis-sutradara Chris Sanders yang sebelumnya menggarap How To Train Your Dragons. Penonton akan disuguhkan cerita fabel modern dengan sebuah pengalaman emosional yang mendalam tentang kekuatan kasih sayang, keberanian, dan arti keluarga.

VARIETY | DEADLINE

Pilihan Editor: The Wild Robot: Cerita Klasik yang Indah dan Mengharukan