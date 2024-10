Jadwal Sidang Kasus Perdagangan Seks Sean 'Diddy' Combs Sama dengan Met Gala 2025

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal persidangan Sean 'Diddy' Combs untuk kasus perdagangan seks ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Federal Manhattan akan digelar pada 5 Mei 2025. Tanggal tersebut secara kebetulan bersamaan dengan gelaran Met Gala 2025 di The Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat.

Rapper sekaligus produser musik yang juga dikenal dengan nama P Diddy itu merupakan salah satu artis yang sering diundang ke acara amal fesyen terbesar di dunia itu. Namun tahun ini, P Diddy dikabarkan dikeluarkan dari daftar undangan Met Gala 2024 karena menjadi pusat penyelidikan federal atas kejahatan perdagangan seks yang diduga telah dilakukannya selama 10 tahun.

Met Gala biasanya dihadiri sekitar 450 peserta, menyambut para bintang, kreator muda, dan tokoh terkemuka di industri setiap tahunnya. Sejumlah selebriti yang rutin hadir antara lain Beyonce, Gigi Hadid, Madonna, dan Rihanna.

Tema Met Gala 2025 Eksplorasi Gaya Pria Kulit Hitam

P Diddy tentunya absen dari Met Gala 2025 karena rentetan kasus hukum yang menjeratnya saat ini. Metropolitan Museum of Art mengumumkan pada Rabu, 9 Oktober 2024, tema Met Gala 2025 adalah "Superfine: Tailoring Black Style." Pameran musim semi ini akan menampilkan pakaian, lukisan, foto, dan lain-lain dengan mengeksplorasi gaya pria kulit hitam dalam konteks dandisme, dari abad ke-18 hingga saat ini.

Pameran tersebut terinspirasi dari buku Monica L. Miller pada 2009 berjudul Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity. Miller akan menjadi kurator tamu untuk pameran tersebut. "Pameran tersebut akan mengilustrasikan bagaimana orang-orang kulit hitam berubah dari perbudakan dan bergaya sebagai barang mewah, yang diperoleh seperti penanda kekayaan dan status lainnya, menjadi individu yang mandiri dan mampu menciptakan tren global," kata Miller.

Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams, dan Anna Wintour akan menjadi ketua bersama Met Gala 2025, dengan ketua kehormatan LeBron James. Pemain basket profesional LeBron James akan menghadiri Met Gala pertamanya, membawa serta warisan atletik yang tak tertandingi dan gaya yang telah membantu mendorong kolaborasi antara mode dan olahraga saat ini.

Sean 'Diddy' Combs di Met Gala 2023

Terakhir, P Diddy menghadiri Met Gala 2023 bertema rapper Yung Miami. Ia mengenakan tuksedo hitam dengan detail perak beserta jubah hitam panjang dengan aplikasi bunga mawar hitam. Meskipun kisah asmara kedua rapper tersebut banyak dibicarakan oleh penggemar, pasangan tersebut telah berulang kali mengatakan sebelumnya bahwa mereka berpacaran, tetapi tidak dalam hubungan eksklusif. Miami menyatakan pada April 2023 bahwa mereka tidak lagi bersama.

"Kami benar-benar berhubungan. Kami selalu bersama setiap hari," katanya tentang hubungannya dengan ayah tujuh anak itu. "Dia mendukung saya, saya mendukungnya. Saya akan membiarkan internet menyebutnya apa pun yang mereka mau."

Sean 'Diddy' Combs dan Yung Miami pertama kali dikaitkan pada 2021 dan mengonfirmasi bahwa mereka adalah sepasang kekasih pada Juni 2022. Miami pernah mengungkapkan bahwa mereka sering pergi ke gereja dan berdoa bersama.

