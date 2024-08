Mengetahui Jurusan dan Beasiswa S2 Erina Gudono di University of Pennsylvania

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Istri Kaesang Pangarep, Erina Gudono terdaftar sebagai penerima beasiswa parsial untuk program Master of Science di Fakultas Social Policy and Practice (SP2) di University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Saat ini, menantu Presiden Jokowi itu berada di AS ditemani suaminya untuk mengikuti orientasi mahasiswa baru di kampus tersebut.

Beberapa hari terakhir, nama Erina Gudono menuai kritik karena memamerkan berbagai kesenangan dan kemewahan melalui media sosialnya, di tengah situasi politik Indonesia yang sedang memanas. Bahkan warganet ramai-ramai gerakan protes massal yang ditujukan kepada University of Pennsylvania, untuk menuntut pencabutan beasiswa S2 milik Erina.



Erina Gudono Pilih S2 di University of Pennsylvania daripada Stanford University

Bulan lalu, Erina sempat membagikan kisah tentang beasiswa S2 yang berhasil didapatnya. Ia mengatakan bahwa ada beberapa universitas di Amerika Serikat yang menjadi targetnya untuk melanjutkan pendidikan.

Pada 2023, Erina dinyatakan lolos tahap akhir program Master of Business Administration (MBA) di Stanford University dan Master of Science di University of Pennsylvania. Namun akhirnya ia memilih University of Pennsylvania karena berbagai alasan, termasuk jadwalnya lebih fleksibel untuk Erina yang sedang hamil.

"Alhamdulillah tahun lalu aku daftar dan diterima di beberapa program S2 dan setelah menimbang banyak faktor, inshaAllah aku akan kuliah mulai bulan depan di UPenn. Kampus juga memberikan aku beasiswa untuk S2 ini," tulis perempuan kelahiran Pennsylvania itu, di Instagram pada Ahad, 28 Juli 2024.



Erina juga sempat mengunggah foto ketika mengunjungi situs University of Pennsylvania dan menampilkan program magister yang akan ia tempuh, merujuk pada ilmu social justice atau keadilan sosial. Dalam situs tersebut tertulis bahwa program magister di Fakultas Social Policy and Practice (SP2) berupaya menghasilkan penyedia layanan sosial, pembuat kebijakan, dan pemimpin nirlaba terbaik di dunia. Lulusan SP2 dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, inovator, dan advokat keadilan sosial.

Kaesang Pangarep dan Erina Gudono saat mengadakan tasyakuran kehamilan. Foto: Instagram/Erina Gudono

Erina Gudono Dapat Beasiswa Parsial

Erina yang sengaja mempersilakan netizen bertanya mengenai perjalanan S2-nya ini juga menjelaskan asal beasiswa untuk sekolah di University of Pennsylvania. Ia mengaku pernah mendapat beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan beberapa tahun lalu, namun tidak digunakan sehingga kali ini menggunakan beasiswa parsial.

"Untuk S2 aku diterima LPDP (PK 158) tapi ngga sempat jadi aku pakai karena kelamaan urus visa, kerja macem-macem dan udah expired, lalu ada beasiswa parsial dari UPenn ini," tulis finalis Puteri Indonesia yang mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2022 itu di Instagram Story pada Selasa, 30 Juli 2024.

Melansir dari situs resmi LPDP Kemenkeu, beasiswa parsial adalah beasiswa umum untuk jenjang magister dan doktor yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan skema pendanaan bersama antara LPDP dengan individu Penerima Beasiswa. Sumber dana beasiswa parsial berasal dari individu tidak boleh bersumber dari APBN/APBD.



Erina Gudono Diterima di Columbia University



Lulusan Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengakui bahwa sebelumnya ia pernah diterima di Columbia University untuk program Master Public Administration and Master Social Work, namun tidak jadi diambil dan memilih University of Pennsylvania.

"Iya betul aku ganti kampus. Setelah UPenn ini aku ada rencana sekolah lagi di kampus US lain tapi nanti ada ceritanya kalau yang ini udah selesai dan lihat kondisi juga," tulis Erina ketika menjawab pertanyaan netizen soal kelanjutannya di Columbia University, dalam Instagram Storynya.

Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono itu diketahui sedang menulis buku yang berisi cerita lebih lengkap mengenai persiapannya melanjutkan pendidikan S2 di Amerika Serikat. "Aku akan tulis di buku persiapan S2 yang lagi aku tulis inshaAllah akan rilis segera supaya lebih komprehensif. Versi update dari ebook dulu aku bikin tahun 2021," tulisnya.

