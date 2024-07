Laura Basuki Ungkap Playlist Musik Jadi Kunci Dalami Karakter di Setiap Film

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Laura Basuki banyak memerankan karakter hebat berkat kemapuan aktingnya yang tak main-main. Namun, siapa sangka, di balik penampilannya yang memukau, ada satu cara unik yang ia lakukan sebelum mendalami sebuah karakter yang akan diperankan.

Saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Jumat, 26 Juli 2024, Laura mengungkapkan bahwa ia memiliki daftar lagu (playlist) khusus yang selalu ia siapkan sebelum berakting. Musik, bagi Laura, bukan sekadar hiburan; melainkan sebuah alat magis yang membantunya mendalami setiap peran yang ia ambil.

“Setiap mengerjakan film, saya punya playlist musik sendiri. Itu sangat membantu buat saya," ujar aktris pemenang Piala Citra itu.

Ia menambahkan, cara ini juga terbukti efektif saat mempersiapkan perannya dalam film Heartbreak Motel. Dalam proyek tersebut, sutradara Angga Dwimas Sasongko juga turut berkontribusi dengan memberikan daftar lagu yang sejalan dengan peran, suasana, dan tema dalam setiap adegan film tersebut.

“Mas Angga itu nge-share playlist musik ketika dia membayangkan adegan tertentu. Itu yang mempermudah saya untuk membaca pikiran dan mood apa yang ingin disampaikan,” kata Laura melanjutkan.

Melalui datfar lagu yang diberikan, Laura merasakan kemudahan dalam mendalami karakter dan memahami film secara keseluruhan. Setiap lagu yang dipilih mencerminkan latar belakang emosional yang beragam dari karakter yang ia perankan, menjadikan proses penghayatan karakter terasa lebih alami.

Daftar lagu yang ia dengarkan beragam, mulai dari melodi lembut piano, petikan biola, hingga lagu-lagu romansa dari era 1980-an.“Macam-macam musiknya. Ada yang romance, jazz, instrumen juga, klasik juga,” ujarnya.

Namun, satu lagu yang paling melekat di benaknya adalah "On My Mind" oleh The Neighborly, karena lagu itu merupakan soundtrack resmi film Heartbreak Motel. Lagu tersebut menjadi jembatan bagi Laura untuk memahami dan merasakan setiap perjalanan yang dialami oleh Ava Alessandra, karakter yang ia perankan.

"Ketika saya dengerin, langsung bisa ngebayangin perasaan-perasaan Ava dan adegan-adegan yang bermunculan di kepala saya aja," kata dia.

Film Heartbreak Motel, yang diangkat dari novel karya Ika Natassa, menceritakan perjalanan seorang aktris yang terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Dalam film ini, Laura Basuki berperan sebagai seorang aktris yang terlibat dalam hubungan asmara dengan rekan aktornya yang justru mengungkit trauma lama. Dalam pencariannya untuk menemukan diri, ia melarikan diri ke sebuah motel, berharap bisa bersembunyi dari dunia. Dalam perjalanannya itu, dia justru bertemu dengan seorang pria yang memberinya rasa nyaman.

Tak hanya Laura Basuki, Heartbreak Motel juga menampilkan deretan aktor berbakat seperti Reza Rahadian, Chicco Jerikho, dan Sheila Dara. Diproduksi oleh Visinema Pictures, film ini siap menghiasi layar lebar Indonesia pada 1 Agustus 2024.

