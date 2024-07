Peggy Gou Manggung di We The Fest 2024: Unjuk Gigi Bukan Sekadar DJ Viral

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sophia, salah satu penonton, menari selama hampir 90 menit Peggy Gou membawakan DJ set-nya di We The Fest pada Sabtu malam, 20 Juli 2024. Fokus gadis berusia 23 tahun itu hanya terbelah saat beberapa kali mengambil rekaman penampilan penuh kuasa Gou di panggung utama.

‘(It Goes Like) Nanana’ memang menjadi yang paling dinanti ribuan penonton malam kemarin. Termasuk bagi Sophia dan ketiga temannya. Namun Peggy Gou menyulap arena We The Fest 2024 menjadi skena pesta.

Peggy Gou Ajak Penonton Nyanyi Bersama

Berbagai gaya techno, house, dan elektro bergantian mengalir dalam remix yang dibikin Peggy Gou. DJ asal Korea Selatan yang stylish itu juga menghanyutkan penonton melalui pengalaman visual dengan latar panggung yang futuristik namun sedikit terasa nostalgic.

Hanya sedikit lagu popular yang dibawakan pelantun ‘Starry Night’ ini. Namun Peggy Gou berdisiplin dalam memastikan penontonnya bersenang-senang. “Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Kalau kalian tahu lagu ini, kita nyanyi bersama,” kata Peggy Gou sebelum memainkan '(It Goes Like) Nanana.'

Bukan Pertama Kali Peggy Gou Tampil di Jakarta

Peggy Gou, melalui Instagram, menceritakan bahwa dia cukup sering mengunjungi Jakarta. Namun sudah lama ia tidak melawat ke Indonesia. Musisi yang kini tinggal di Berlin ini menyebut tampil pertama kali di Jakarta pada 2015, di sebuah restoran yang berubah menjadi kelab malam. “Sekarang 2024, tampil sebagai headliner di We The Fest ini hal yang gila,” katanya.

Selama bertahun-tahun di kancah pesta internasional, Peggy Gou sudah dikenal berkat rilisan seperti “It Makes You Forget (Itgehane)” pada 2018 dan set DJ Kicks pada 2019. Namun belakangan TikTok memperkuat ketenarannya.

Pada 2023, lagu ‘(It Goes Like) Nanana’ yang saat itu belum dirilis, viral di internet. Penampilan Peggy Gou dengan latar belakang matahari terbenam Maroko. Video itu diunggah oleh pengunjung pesta kemudian ditonton hampir lebih 10 juta orang dan dimuat ulang oleh banyak akun di berbagai peron media sosial.

Kini Peggy Gou jadi salah satu perempuan paling sukses di bidangnya. Dia bermain di depan jutaan penggemar dalam setahun terakhir termasuk festival bergengsi Coachella dan Glastonbury.

Peggy Gou melepas album penuh pertamanya ‘I Hear You’ pada 7 Juni 2024. Terdengar seperti sudut lantai dansa tahun 90an, musiknya enak untuk dimainkan di ruang bawah tanah kecil, speaker Bluetooth, atau tempat nongkrong malam-malam.

