Jennifer Coppen Rayakan Ulang Tahun di Pinggir Pantai, Percaya Didampingi Dali Wassink

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Jennifer Coppen akhirnya merayakan ulang tahunnya ke-23, tepat sehari setelah jenazah suaminya, Dali Wassink dikremasikan. Seperti yang sudah direncanakan pasangan itu, ulang tahun Jennifer akan digelar secara intim di pinggir pantai.

Jennifer Coppen Yakin Ditemani Mendiang Suaminya

Jennifer mengunggah suasana pinggir pantai di Bali saat senja turun di Instagram Storynya pada Sabtu sore, 20 Juli 2024. "Aku di sini sayang...merayakan ulang tahunku sama kamu. Aku tahu kamu lagi duduk di sebelahku merayakan aku," tulisnya dengan menambahkan emotikon cinta.

Dali Wassink, suami Jennifer Coppen meninggal pada Kamis dinihari, 18 Juli 2024 karena kecelakaan tunggal ketika berkendara sepeda motor di Sunset Road, Seminyak, Kuta, Bali. Pria berusia 22 tahun itu ta bisa mengendalikan laju sepeda motornya dan menabrak pembatas jalan. Dali mengalami luka-luka di rahang, selangka, dan bahunya. Ia meninggal di RS BIMC Kuta, Bali. Dali meninggalkan Jennifer dan putrinya bernama Kamari yang belum berusia setahun.

Kematian Dali membuat sedih netizen yang jatuh cinta dengan konten-kontennya saat membuatkan masakan MPASI untuk Kamari. Kegiatan Papa Dali, begitu ia disapa, bersama Kamari membuat netizen langsung jatuh cinta lantaran ia selalu hadir dalam masa tumbuh kembang bayi Kamari yang begitu menggemaskan.

"Jangan khawatir ya sayang, temen-temen kita semua di sini picnic sama aku seperti yang kamu mau. I will try to put a smile on my face because I know kamu gak mau lihat aku nangis di hari lahirku. I love you sayangku. Thank you for everything," tulis Jennifer.

Usai tubuh Dali dimasukkan ke krematorium untuk dikremasi, Jennifer yang selalu berusaha kuat akhirnya tumbang. Ia pingsan hingga harus digendong kakaknya. Suasana ini makin membuat haru pelayat dan netizen yang menyaksikan video upacara kremasi Dali Wassink.

Jennifer Undang Netizen Hadir Melarung Abu Jenazah Dali Wassink

Malamnya, Jennifer, berada di dalam mobil jenazah untuk ke tempat krematorium, mengunggah perjalanan terakhir bersama sahabat-sahabat suaminyaa yang mengawal dengan berkendara sepeda motor. "Sayang, kita semua anterin kamu ke tempat peristirahatan terakhir kamu. Semua temen-temen kamu riding terakhir sama kamu," tulis Jennifer, kemarin.

Tadi pagi, Jennifer membuat undangan kepada netizen untuk turut menghadiri upacara melarung abu jenazah Dali di Pantai Lembeng, Bali pada Ahad, 21 Juli 2024 pukul 16 WITA. "Silakan bergabung dengan kami untuk melepas abu jenazah Dali agar menyatu dengan alam dan mengucapkan salam perpisahan terakhir," tulisnya pada undangan itu.

