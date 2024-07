Sempat Tuduh Penolong Suami Jennifer Coppen Pansos, Rebecca Klopper Minta Maaf

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Artis, Rebecca Klopper sempat menuding pansos kepada netizen yang mengunggah video Dali Wassink, suami Jennifer Coppen setelah mengalami kecelakaan tunggal di Sunset Road, Kuta, Bali pada Kamis dinihari, 18 Juli 2024. Sahabat Jennifer Coppen dan Dali itu kesal lantaran pemilik akun @bmkr_ mengunggah video yang memperlihatkan kondisi Dali Wassink begitu terjatuh saat mengalami kecelakaan tunggal dan akhirnya meninggal ketika dibawa ke RS Bali International Medical Centre (BIMC), Kuta.

"TAKE DOWN WOY," tulis Rebecca di kolom komentar unggahan netizen itu. Komentar itu diulanginya sampai tiga kali hingga akun @bmkr_ meradang dan akhirnya menghapus video itu.

Rebecca Klopper Berdebat dengan Pengunggah Video Suami Jennifer Coppen

Di Instagram Storynya, netizen itu mengungkapkan kegusarannya. Ia mengunggah foto tangkap layar perdebatannya lewat pesan langsung dengan Rebecca. "Yang ada lu yang pansos di akun gua. Gua upload video itu saat belum tahu identitas korban, gua bantuin angkat ke ambulance pun belum tahu identitas korban, gue beres kerja tiba-tiba Story gua viral, lantas lu bilang gua pansos? Yang bener itu lu yang pansos di akun gua," tulis @bmkr_.

Rebecca pun membalas pesan itu. "Yang comment di lo udh ribuan untuk take down. You saw it. I don't need pansos, Im just thinking of Jen," balas Rebecca. "Udah gue takedown dari tadi, liat mangkanya," warganet itu membalas lagi.

Setelah perdebatan ini viral, banyak netizen yang memihak akun @bmkr_ dan memberondong Rebecca untuk menjelaskan justru dialah yang menolong korban. Diberondong pesan pribadi, Rebecca akhirnya mengunggah beberapa dan membalas pesan itu.

Rebecca Klopper mengunggah foto kedekatannya dengan Jennifer Coppen dan Dali Wassink yang meninggal karena kecelakaan pada Kamis dinihari, 18 Juli 2024. Foto: Instagram.

"Menurut aku sih, mau siapa pun itu dengan keadaan seperti itu baiknya muka dan badannya diblur, tanpa tahu identitasnya pun. Enggak ada yang mau ngeliat keluarganya dalam keadaan kayak gitu," tulis Rebecca seraya mengunggah foto tangkap layar salah satu pesan langsung yang dikirimkan kepadanya.

Minta Maaf Terlalu Emosional

Ia kemudian meminta maaf terlalu emosional. "Maaf ya kebawa emosi gara-gara di-DM dan di-spam comment gak ditakedown malah difollow, mungkin salah paham. Sorry," tulisnya, dua jam lalu.

Rebecca mengunggah lagi pesan yang datang padanya untuk menyampaikan pandangan bahwa @bmkr tidak bermaksud pansos. Namun netizen itu sepakat bahwa privasi keluarga harus dihormati dan tidak selayaknya video korban kecelakaan diunggah di medsos. Rebecca pun memberikan jawabannya.

"Bener mungkin aku asbum karena kesel banget berusaha minta take down gak diwaro. My bad guys, maaf sekali," tulis Rebecca.

Menurut polisi, Dali yang berkendara menggunakan Kawasaki DK 5555 KSW bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan tinggi. Ia tidak dapat menguasai kendaraanya, oleng ke kanan hingga menabrak pembatas pulau jalan. Akibat kecelakaan ini, korban mengalami luka lecet dari dada, punggung, patah tulang rahang, selangka kiri, siku, dan rusuk.

Sebelumnya, Jennifr yang membagikan kabar duka itu melalui Instagram pribadinya, @jennifercoppenreal20. Dalam unggahan tersebut, Jennifer menuliskan, "Innalillahiwainnailaihirojiun. Telah berpulang ke rahmatullah, suami tercinta saya Yitta Dali Wassink pada Kamis, pukul 02.20 WITA." Ia juga menambahkan bahwa suaminya adalah sosok yang ceria, baik, dan sopan. Pria berusia 22 tahun itu sangat disayangi oleh banyak orang.

INTAN SETIAWANTY| ADINDA JASMINE

