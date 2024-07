Filmografi Syifa Hadju: Film Drama Hingga Horor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, model, sekaligus penyanyi, Syifa Hadju baru saja menginjak usia ke-24 tahun pada Sabtu, 13 Juli 2024. Meski usianya masih muda, nama Syifa Hadju telah terkenal luas di dunia perfilman Indonesia lewat berbagai series, drama, dan film yang ia bintangi.

Seperti dikutip dari laman website MD Entertainment, Syifa Hadju lahir di Jakarta, 13 Juli 2000 dan mengawali karirnya lewat debut akting dalam serial televisi berjudul Bintang di Langit dengan memainkan peran sebagai Zetha pada tahun 2014.

Karirnya menanjak setelah ia bermain dalam serial televisi berjudul Mermaid In Love yang tayang pada 2016 bersama Amanda Manopo dan Angga Yunanda.

Setelah menyelesaikan Mermaid In Love, nama Syifa Hadju makin dikenal luas dan menghiasi berbagai judul series atau film Indonesia. Berikut ini beberapa judul film yang dibintangi Syifa Hadju:

1. Beauty and the Best (2016)

Film Beauty and the Best merupakan debut Syifa Hadju dalam bidang film. Di sini Syifa memerankan tokoh bernama Upi. Film ini juga dibintangi oleh aktor Maxiem Bouttier dan Brandon Salim.

2. A: Aku, Benci, & Cinta (2017)

Dalam film berjudul A: Aku, Benci, & Cinta, Syifa Hadju berperan sebagai Tara. Film garapan MD Pictures yang diadaptasi dari novel Wattpad ini menampilkan cinta segi empat yang rumit dan Syifa Hadju beradu berhasil menampilkan kualitas aktingny dengan beradu peran bersama aktor dan aktris ternama seperti Jefri Nichol serta Amanda Rawles.

3. Ayat-Ayat Cinta 2

Masih di tahun yang sama, Syifa Hajdu kembali tampil dalam film yang berjudul Ayat-Ayat Cinta 2 dengan berperan sebagai Fatimah. Dalam film bergenre roman/drama ini, Syifa Hadju kembali mendapat kesempatan untuk beradu peran dengan aktor dan aktris senior seperti Fedi Nuril yang berperan sebagai Fahri, Chelsea Islan sebagai Keira, dan Tatjana Saphira sebagai Hulya.

4. Danur 3: Sunyaruri (2019)

Syifa Hadju mulai menjajaki film bergenre horor ketika tampil dalam film berjudul Danur 3: Sunyaruri garapan MD Pictures dengan memerankan tokoh bernama Raina.

Dikutip dari situ IMDb, Danur 3 bercerita tentang tokoh Risa (Prilly Latuconsina) mulai merasa bahwa ia harus menjalani kehidupan normal seperti perempuan lainnya. Apalagi Risa telah memiliki pacar bernama Dimas (Rizky Nazar), seorang penyiar radio. Risa tidak memberi tahu Dimas tentang kemampuannya melihat hantu, dan bahwa ia memiliki lima sahabat kecil yang bukan manusia.

Persahabatan Risa dengan Peter cs goyang, setelah ia merasa Peter cs mulai menggoda Dimas. Risa akhirnya memilih untuk menutup mata batinnya agar ia bisa menjalani kehidupan normal. Namun hal aneh terjadi. Ia tidak bisa lagi melihat Peter cs, tetapi kembali mencium bau danur (cairan yang keluar dari mayat yang membusuk).

5. Sejuta Sayang Untuknya (2020)

Dalam film berjudul Sejuta Sayang Untuknya, Syifa Hadju berperan sebagai Gina Putri Sagala. Film ini menampilkan kisah tentang cinta kasih seorang ayah (Deddy Mizwar) kepada putrinya Gina yang diperankan oleh Syifa Hadju.

Lewat aktingnya dalam film ini, Syifa berhasil menyabet penghargaan kategori Aktris Utama Pilihan dalam Festival Film Tempo 2020.

6. Till Death Do Us Part (2021)

Dalam film bergenre unik yakni aksi dan percintaan ini, Syifa berperan sebagai Vanesha Humaira. Ia beradu peran dengan aktor Rizky Nazar yang saat itu masih menjadi kekasihnya sejak 2019.

Syifa Hadju mengaku bahwa dirinya merasa lebih tertantang ketika harus memerankan karakter Vanesha dalam film Till Death Do Us Part. Dimulai dari karakter dengan emosi yang naik turun, sering marah-marah, hingga adegan memegang pistol, menurut Syifa, itu semua adalah adegan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

“FIlmnya high tension. Aku berperan menjadi orang yang emosian dan hobi marah-marah. Ada part di mana aku harus masukkin peluru ke pistol asli. Itu susah menurutku, apalagi pistolnya berat,” ujar Syifa Hadju, seperti dikutip dari laman website MD Entertainment.

7. Bismillah Kunikahi Suamimu (2023)

Adapun film lain yang juga dibintangi oleh Syifa dan mantan kekasihnya, Rizky Nazar yang berjudul Bismillah Kunikahi Suamimu yang tayang pada 23 Februari 2023 di bioskop. Kali ini Syifa berperan sebagai dokter muda bernama Cathy.

Film Bismillah Kunikahi Suamimu, genre drama garapan sutradara kenamaan Benni Setiawan ini diperankan oleh bintang-bintang ternama, di antaranya Syifa Hadju, Mikha Tambayong, Rizky Nazar, Refal Hady, dan Dede Yusuf,.

