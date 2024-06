Dipandu Pandji Pragiwaksono, 10 Komedian Bersaing di LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Prime Video mengumumkan jajaran pemain serial LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah. Dipandu oleh Pandji Pragiwaksono, serial dengan enam episode ini akan mempertemukan 10 komedian terbaik Indonesia dalam sebuah persaingan sengit.

10 komedian itu adalah Cak Lontong, Andre Taulany, Denny Cagur, Rina Nose, Indra Jegel, Gilang Dirga, Ivan Gunawan, Asri Welas, Marshel Widianto, dan Dicky Difie.

Kompetisi LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah



Dalam kompetisi unik yang berdurasi enam jam ini, para komedian berusaha untuk menyingkirkan yang lain dengan membuat mereka tertawa, tanpa boleh ikut tertawa. Ini merupakan sebuah uji kemampuan komedi dan ketahanan diri yang berat, seiring mereka menghadapi berbagai aksi gila dan strategis untuk menjadi yang terakhir bertahan. Dengan setiap momen direkam oleh banyak kamera, penonton bisa menyaksikan dengan jelas pertarungan humor dan ketahanan yang luar biasa ini.

LOL: Last One Laughing. Istimewa

Komika stand up, aktor, penulis, rapper, penyiar radio, dan presenter TV ternama Indonesia, Pandji Pragiwaksono, turut mengungkapkan antusiasmenya terhadap serial ini. “Sebagai seorang komedian, saya sangat bangga bisa menjadi pembawa acara LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah. Acara ini menawarkan format yang segar dan unik di dunia komedi. Saya tidak sabar untuk semua orang menyaksikan kecerdasan dan pesona komedi Indonesia," kata Pandji.

LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah merupakan adaptasi lokal terbaru dari serial komedi global. LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah diproduksi oleh Amazon MGM Studios yang bekerja sama dengan BASE Entertainment.



LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah Tayang 11 Juli 2024



Format unik LOL: Last One Laughing menjadikannya acara yang paling banyak ditonton sepanjang masa di Prime Video di Italia, Prancis, dan Jerman. Kesuksesan ini berlanjut dengan hadirnya berbagai versi lokal yang sukses di Meksiko, Australia, India, Spanyol, Kanada, Belanda, Kolombia, Argentina, Brazil, dan Swedia.

LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah bersama dua versi Asia Tenggara lainnya LOL: Last One Laughing Philippines dan LOL: Last One Laughing Thailand, merupakan adaptasi terbaru dari serial Prime Video yang sukses di Jepang, Documental. LOL: Last One Laughing Philippines dan LOL: Last One Laughing Thailand akan tayang perdana pada 4 Juli, sementara LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah akan tayang pada 11 Juli, secara eksklusif di Prime Video di lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia.

