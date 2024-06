Harga TIket dan Seat Plan Konser Take That di Jakarta Mulai dari Rp 975 ribu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Livewired promotor konser Take That di Jakarta mengumumkan harga tiket dan denah tempat duduk. Band 90-an itu akan menggelar konser di Tennis Indoor Senayan, pada Rabu, 13 November 2024. Konser tersebut termasuk dalam rangkaian This Life World Tour, yang dimulai sejak tahun lalu di Inggris.

Menurut poster yang diunggah dalam laman Instagram-nya ada lima bagian tempat duduk untuk penonton. Terdiri dari Festival VIP, GA Festival, Premium Tribune, serta GA Tribune A dan B. "Harga tiket dan rencana tempat duduk yang telah lama ditunggu-tunggu telah tiba," bunyi keterangan unggahan tersebut.

Harga dan detail seat plan

Festival GA dan GA Festival merupakan area tanpa tempat duduk alias berdiri. Festival GA yang tepat di depan panggung dibanderol harga Rp 2.650.000 sedangkan GA Festival yang tepat di belakangnya senilai Rp 1.950.000.

Premium Tribune dan GA Tribune A B area penonton yang mendapat tempat duduk. Premium Tribune tepat di belakang FOH, dibanderol dengan harga Rp 1.750.000, sedangkan GA Tribune A B, yang berada di sayap kanan dan kiri stadion senilai Rp 975.000. Semua harga tiket belum termasuk pajak dan biaya administrasi.

Pembelian tiket sementara ini tersedia melalui platform Tiket.com mulai Sabtu, 6 Juli 2024. Livewired juga mengingatkan agar penggemar Take That membeli tiket melaui mitra penjualan resmi. "Kami sangat menyarankan untuk membeli tiket hanya dari mitra tiket resmi kami. Kami tidak akan bertanggung jawab atas pembelian apa pun dari pihak lain," kata promotor itu.

Reaksi penggemar tentang seat plan konser That That

Seperti disebutkan sebelumnya Take That merupakan boyband yang populer tahun 1990-an. Penggemarnya pun saat ini berusia sekitar akhir 30-an hingga 40-an ke atas. Sebagian besar menyoroti rencana tempat duduk konser Take That tersebut.

"Bukankah seharusnya semuanya menjadi area tempat duduk? Saya pikir kita semua berusia di atas 30 tahun," tulis akun @masy****.

"Over 40 ngga sih ini penontonnya ngga pingin duduk semua aja kah @livewired.id ? trus itu numbered seat ya biar lebih smooth ga ada acara rebutan kursi kayak nonton apaan," tulis akun @dyl********.

Tur dunia Take That

Take That akan mengawali konser di Asia pada tanggal 28 Oktober 2024 di The Star Theatre, Singapore. Dari Jakarta, mereka menyapa penggemarnya di Kaohsiung Music Centre, Kaohsiung, Taiwan pada 16 November 2024. Perhentian terakhir mereka di Asia, di Garden Theater, Tokyo, pada 18 November 2024. Sebelumnya, Gary Barlow, Howard Donald, dan Mark Owen akan tampil di lima kota di Australia.

