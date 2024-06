Daniel Radcliffe Menerima Tony Awards, Mengenali Penghargaan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Daniel Radcliffe meraih Tony Awards perdana yang juga nominasi pertamanya, menurut laporan Variety, dikutip Antara. "Pada Tony Awards tahunan ke-77, Daniel Radcliffe memenangkan penghargaan untuk penampilan terbaik oleh aktor unggulan dalam musikal untuk perannya sebagai Charley Kringas, penulis lirik dan sahabat Franklin Shepard (diperankan oleh Jonathan Groff)," demikian laporan tersebut, Senin, 17 Juni 2024.

Tony Awards merupakan penghargaan teater Amerika yang diberikan The American Theatre Wing dan The League of American Theatres and Producers untuk karya-karya produksi dan penampilan di Broadway.

Tentang Tony Awards

Tony Awards penghargaan tahunan yang diberikan untuk menghormati pencapaian di bidang teater Broadway. Diadakan di New York City, acara ini merupakan perayaan besar yang menampilkan pertunjukan musik dan tarian.

Dikutip dari American Theatre Wing, sejak pertama kali diadakan pada 1947, Tony Awards telah menjadi penghargaan bergengsi dalam dunia teater Broadway. Ini melambangkan pencapaian tertinggi dalam teater komersial berbahasa Inggris.

Tony Awards merayakan Broadway melalui 24 kategori penghargaan yang mengakui pencapaian para pemain, sutradara, produksi, dan lainnya.

Penghargaan ini dinamai sesuai dengan Antoinette Tony Perry, seorang pionir dalam perkembangan teater Amerika. Disiarkan langsung di CBS sejak 1978, Tony Awards membantu memvalidasi teater Amerika dengan menjangkau banyak penonton.

Tony Awards tetap menjadi penghargaan tertinggi di Broadway sebagai bentuk seni yang relevan dan tidak lekang oleh waktu. Tahun 2024, menandai acara Tony Awards yang termasuk beberapa kemenangan bersejarah bagi para aktor dan aktris yang menerima penghargaan untuk pertama kalinya.

Radcliffe terkesan dengan penghargaan tersebut. Dia bilang meski sudah mulai melakukan beberapa hal di panggung seni peran, dia tidak tahu akan memperoleh itu dalam kariernya setelah film Harry Potter berakhir.



"Memainkan satu karakter dalam waktu yang sangat lama akan menimbulkan kecemasan. Aku seperti mendorong diri untuk melakukan hal lain sebanyak mungkin. Jadi ya, aku sedang melakukan itu sekarang," kata Radcliffe. "Memainkan satu karakter dalam waktu yang sangat lama akan menimbulkan kecemasan. Aku seperti mendorong diri untuk melakukan hal lain sebanyak mungkin. Jadi ya, aku sedang melakukan itu sekarang," kata Radcliffe. Radcliffe telah menjadi peran utama dalam delapan judul film Harry Potter sejak seri pertama Sorcerer's Stone (2001) hingga yang terakhir The Deathly Hallows Part 2 (2011). Belakangan dia berperan dalam Weird: The Al Yankovic Story (2022) dan Merrily We Roll Along (2023).

