Demi Joko Anwar's Nightmares and Daydreams, Sita Nursanti Turunkan Berat Badan 20 Kg

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus aktris, Indah Sita Nursanti atau akrab disapa Sita Nursanti menjadi karakter utama satu-satunya yang muncul di lebih dari dua episode serial Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. Dia berperan sebagai Dewi yang diperkenalkan pertama kali di episode 5 berjudul The Other Side.



Sita Nursanti Turunkan Berat Badan 20 Kilogram dalam 9 Bulan

Sita Nursanti juga muncul di beberapa episode berikutnya dengan perbedaan latar waktu puluhan tahun dalam cerita. Sutradara Joko Anwar dan produser Tia Hasibuan memintanya untuk menurunkan berat badan dalam kurun waktu 9 bulan.

"Ada perbedaan waktu yang bikin harus ada perbedaan juga di fisik Dewi. Selain dibantu make up, saya juga menurunkan berat badan sampai 20 kilogram," kata Sita Nursanti, dikutip dari catatan produksi yang dirilis oleh Netflix.

Dalam sesi roundtable interview pada Kamis, 13 Juni 2024 di Jakarta, Joko Anwar menjelaskan bahwa Sita Nursanti lebih dulu melakukan syuting untuk episode dengan latar tahun 2024. 9 bulan kemudian setelah berhasil menurunkan berat badan 20 kilogram, Sita kembali syuting untuk episode 5 yang mengambil latar tahun 1990-an.

(kiri ke kanan) Sutradara Joko Anwar, Nirina Zubir, Lukman Sardi, Sita Nursanti, Yoga Pratama, dan produser Tia Hasibuan dalam roundtable interview serial Nightmares and Daydreams di Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Marvela

Selain menurunkan berat badan, hal menantang lainnya yang dirasakan oleh Sita Nursanti selama syuting Nightmares and Daydreams adalah melakukan adegan aksi. Demi serial ini, Sita belajar mengendarai sepeda motor. "Dewi juga punya adegan action yang menantang buat saya pribadi. Selain harus naik motor, saya juga harus pakai sling berjam-jam," kata Sita.



Sita Nursanti Dengarkan Lagu untuk Mendalami Karakter

Sita Nursanti memiliki cara tersendiri dalam mendalami karakter Dewi di Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. Selain membedah naskah bersama Kiki Narendra sebagai lawan main dan sutradaa Randolph Zaini, Sita menyiapkan beberapa lagu untuk memantik emosi Dewi di beberapa adegan.

"Saya punya satu lagu yang memang saya pasang untuk mengingatkan sebesar apa rasa cinta Dewi ke Mas Bandi. Jadi setiap dengar lagi itu saya akan lebih mudah masuk ke perasaan itu," kata Sita.



Karakter Sita Nursanti di Joko Anwar's Nightmares and Daydreams



Diceritakan, Dewi lahir dari keluarga yang cukup berada. Namun cintanya pada Bandi (Kiki Narendra) membuat ia memilih sang suami dan mereka bertahan hidup dengan ekonomi yang terbatas. Saking kuatnya, ia tetap bertahan menanti Bandi saat sang suami beberapa kali hilang bertahun-tahun secara misterius. Kesabarannya terus diuji ketika keping-keping alasan misterius hilangnya Bandi mulai tersusun.

"Dewi adalah perempuan tangguh. Dia perempuan idealis yang tidak memikirkan diri sendiri, selalu mementingkan orang-orang yang dicintainya. Meski suaminya tiba-tiba hilang tanpa jejak, Dewi tetap bertahan dan melakukan apa pun demi keluarganya. Dia menjadi pencuci baju demi menghidupi anaknya dan bisa membuat hidup mereka lebih baik, bahkan jika dibandingkan dengan saat Mas Bandi masih ada," kata Sita.

Serial Joko Anwar's Nightmares and Daydreams sudah tayang di Netflix secara global sejak Jumat, 14 Juni 2024. Selain Sita Nursanti, serial ini juga dibintangi oleh Ario Bayu, Fachry Albar, Marissa Anita, Lukman Sardi, Nirina Zubir, Yoga Pratama, dan Asmara Abigail.

