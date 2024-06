Ingin Rayakan Idul Adha di Tanah Suci, Ayudia Bing Slamet: Super Fomo Lihat Orang Pergi Haji

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Ayudia Chaerani atau yang lebih akrab dikenal sebagai Ayudia Bing Slamet turut membagikan momen-momen keseruan Idul Adha yang ia rayakan bersama suami dan sang buah hati di kediamannya di Bali. Meski begitu, ia mengaku FOMO (fear of missing out) melihat banyaknya jumlah jamaah yang pergi haji di tahun ini sehingga bisa menghabiskan Hari Raya mereka di Tanah Suci.

Istri dari Ditto Percussion tersebut mengunggah video yang memperlihatkan suasana Ka’bah di malam hari yang diambil dari lantai atas sebuah gedung tinggi. Sebagai keterangan, ibu dari Dia Sekala Bumi itu menuliskan, “ya Allah bener-bener semingguan ini super fomo lihat orang pergi haji,” tulisnya di Instagram pada Senin, 17 Juni 2024.

Ayudia Berdoa Supaya Bisa Segera Naik Haji

Dirinya mengaku tidak iri dengan orang-orang tersebut dan murni hanya benar-benar ingin turut merasakan magisnya perjalanan spiritual di sana. “Gak ngiri, gak kok, tapi bener-bener kepengen banget hahaha,” tulis Ayudia.

Di dalam keterangan tersebut, ia juga menyelipkan doa agar segera diberi kesempatan untuk menyusul melaksanakan rukun Islam kelima tersebut. “Semoga engkau kuatkan, mampukan, berikan kesempatan lahir batin untuk kita bergiliran untuk haji ya Allah! ya Allah, I would never take Eid Al Adha for granted. no moreeeeee…” tulisnya disertai emoji menangis.

Ayudia dan Ditto Didoakan Arda Naff yang sedang di Tanah Suci

Vokalis band Naff, Hatna Danarda atau Arda Naff terlihat ikut memberikan komentar di bawah unggahan Instagram milik Ayudia tersebut. Ia menuliskan, “didoakan dari tanah suci semoga segera dipanggil dengan cara yang paling indah untuk kalian @dittopercussion @ayudiac.” Tidak lama setelahnya, Ayudia membalas komentar tersebut dengan, “amiinnnn yang kenceng.”

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Arda dan sang istri, Tantri Syalindri atau Tantri Kotak, termasuk salah satu pasangan selebritas Indonesia yang merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 H tahun ini di Tanah Suci. Hari yang kebetulan jatuh di tanggal yang sama dengan hari ulang tahun ke-36 Arda Naff.

Beberapa artis Indonesia lain juga diketahui berangkat menunaikan ibadah haji di tahun ini dan merayakan Idul Adha di sana. Beberapa di antaranya adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bersama keluarga dan karyawannya, Ria Ricis bersama kakak tersayangnya, Oki Setiana Dewi, Citra Kirana dan suami, Rezky Aditya, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, serta Fadil Jaidi lengkap dengan keempat anggota keluarganya.

Pilihan Editor: Bosan Kado Tas, Ditto Percussion Beri Ayudia Bing Slamet Anak Sapi