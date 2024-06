Film Little Disasters Dibintangi Diane Kruger dan Jo Joyner

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Diane Kruger dan Jo Joyner akan membintangi film thriller psikologis baru berjudul Little Disasters di Paramount+ yang diadaptasi berdasarkan novel karya Sarah Vaughan, yaitu Anatomy of a Scandal.

Serial ini akan mengeksplorasi persahabatan wanita dan peran sebagai ibu melalui sudut pandang empat orang yang memiliki sedikit kesamaan. Laporan Variety, Senin, 10 Juni 2024, dikutip Antara, Kruger akan berperan sebagai Jess, sementara Joyner (The Wives) berperan sebagai dokter Liz. Kuartet ini dilengkapi oleh Shelley Conn sebagai pengacara perusahaan Charlotte dan Emily Taaffe sebagai Mel.

“Saat Jess membawa bayi perempuannya ke rumah sakit dengan cedera kepala yang tidak dapat dia jelaskan, teman dekatnya dan dokter A&E yang bertugas, Liz, harus membuat keputusan yang menyiksa untuk menghubungi layanan sosial pada teman lamanya,” demikian tertulis dalam alur cerita tersebut.

Profil Diane Kruger dan Jo Joyner

1. Diane Kruger

Diane Kruger aktris Jerman keturunan Amerika Serikat yang telah mencapai popularitas berbagai peran dalam film dan televisi. Ia lahir di Algermissen, Jerman Barat. Dikutip dari The Movie DB, Kruger memulai debut aktingnya di awal 2000-an dan mendapat pengakuan melalui peran-perannya dalam film seperti Troy (2004), ia berperan sebagai Helen, dan National Treasure (2004) serta sekuelnya.

Di awal kariernya, Kruger mendapat pengakuan dunia dan menerima Trophée Chopard dari Festival Film Cannes. Dia memerankan Dr. Abigail Chase dalam film pencurian National Treasure (2004) dan sekuelnya pada 2007.

Peran lainnya, Bridget von Hammersmark dalam film perang Quentin Tarantino, Inglourious Basterds (2009 ), dan Gina dalam film thriller psikologis Unknown (2011). Dia juga berperan sebagai Detektif Sonya Cross dalam serial drama kriminal FX The Bridge (2013–2014).

Kruger dinobatkan sebagai Best Actress di Festival Film Cannes pada 2017 untuk perannya dalam In the Fade. Dia juga telah muncul di banyak film Hollywood, termasuk film Quentin Tarantino Inglourious Basterds, berlawanan dengan Brad Pitt dan Christoph Waltz, dan Troy karya Wolfgang Petersen. Di Inggris, dia sebelumnya memfilmkan The Infiltrator, dan yang terbaru, The 355 .

2. Jo Joyner

Jo Joyner aktris asal Inggris yang dikenal melalui perannya di televisi, terutama dalam serial opera sabun dan drama komedi. Dikutip dari IMDb, ia lahir di Harlow, Essex pada 24 Mei 1977.

Dikutip dari Famous Birthdays, Joyner memulai kariernya di televisi pada awal 2000-an. Dia mendapat peran televisi kecil pertamanya di Always and Everyone pada 2000. Dia juga berperan dalam serial No Angels (2004-2006) sebagai salah satu perawat. Dia berakting bersama David Tennant di dua episode Doctor Who pada 2005.

Joyner mungkin paling dikenal melalui perannya sebagai Tanya Branning di opera sabun terkenal BBC, EastEnders (2006-2018). Peran ini membawanya kepada popularitas besar di Inggris dan berbagai penghargaan.

Selain itu, dalam serial drama sekolah Ackley Bridge (2017), ia memerankan Mandy Carter, kepala sekolah yang berusaha menyatukan dua komunitas yang berbeda.

Joyner baru-baru ini menjadi pemeran utama dalam serial thriller Channel 5 The Wives dan musim kedua Peacock untuk BBC Three. Penghargaannya juga termasuk Shakespeare & Hathaway untuk BBC dan film thriller Stay Close karya Harlan Coben untuk Netflix.

