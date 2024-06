Rayakan Ultah ke-25 One Piece, Komik Tahilalats Umumkan Kolaborasi Spesial

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rangka merayakan ulang tahun ke-25 salah satu manga paling legendaris sepanjang masa yaitu One Piece, komik daring Mindblowon atau yang lebih dikenal dengan Tahilalats mengumumkan kolaborasi menarik bertajuk ‘One Piece Sailing Together Tahilalats’. Kolaborasi ini merupakan kerja sama kedua antara Tahilalats dengan animasi Jepang, kali ini yang diproduksi oleh Toei Animation.

Pengumuman kolaborasi ini dikonfirmasi langsung melalui akun Instagram resmi Tahilalats pada 11 Juni 2024. “Mari rayakan anniversary One Piece Animation ke 25 tahun ini bersama seluruh fans One Piece di Indonesia dengan kolaborasi One Piece dan Tahilalats,” demikian tertulis melalui unggahan akun @tahilalats.

Bentuk Kolaborasi One Piece dengan Tahilalats

Dalam pengumuman tersebut juga terdapat sambutan hangat dari Studio Toei Animation untuk para penggemar di Indonesia. Mereka menyampaikan terima kasih atas cinta yang disampaikan para penggemar kepada One Piece hingga saat ini. Untuk kolaborasi yang digelar bersama Tahilalats, Studio Toei Animation mengungkap, akan banyak rangkaian kegiatan menarik yang disiapkan.

“Tahun ini kami merayakan HUT 25™ tahun One Piece bersama penggemar One Piece seluruh Indonesia dengan membuat ilustrasi khusus dengan artis komik Indonesia Tahilalats,” demikian tertulis dalam sambutannya.

Beberapa agenda yang telah direncanakan dalam kolaborasi ini termasuk peluncuran kolaborasi, kolaborasi merek, konten kolaborasi spesial, acara khusus, dan beberapa acara yang akan diumumkan ke depannya.

Tentang One Piece

One Piece, karya Eiichiro Oda, pertama kali diterbitkan pada 22 Juli 1997. Hingga Juni 2024, manga ini telah dikompilasi menjadi 108 volume, 1117 chapter, dan 1108 episode untuk animasinya. One Piece menceritakan petualangan Monkey D. Luffy bersama kru bajak lautnya yang mengarungi Grand Line untuk mencari harta karun terbesar yang dikenal dengan nama One Piece. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah penggemar One Piece terbanyak di Asia, menjadikan kolaborasi ini sebagai bentuk apresiasi dari Studio Toei Animation kepada penggemar setianya di Tanah Air.

Tentang Tahilalats

Adapun Tahilalats merupakan karya orisinal dari Nurfadli Mursyid, yang dikenal dengan genre slice of life dan sering mengangkat cerita dari kejadian sehari-hari. Komik daring ini pertama kali terbit pada 2014 melalui Instagram dan menjadi salah satu komik paling populer di Webtoon hingga saat ini.

Sebelumnya, Tahilalats juga pernah berkolaborasi dengan animasi dari Jepang, yakni Crayon Shinchan pada tahun 2022 dalam rangka merayakan 30 tahun penayangan animasi tersebut. Tahun ini, kolaborasi antara One Piece dan Tahilalats diharapkan dapat memberikan warna baru bagi para penggemar dan merayakan kecintaan terhadap karya-karya kreatif dari Indonesia dan juga Jepang.

