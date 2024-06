Prime Video Mengumumkan LOL: Last One Laughing Serial Komedi Asia Tenggara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Prime Video mengumumkan adaptasi lokal terbaru dari serial komedi global LOL: Last One Laughing di Asia Tenggara. Serial komedi ini menampilkan deretan komedian ternama dari Asia Tenggara sebagai pembawa acara, Vice Ganda di LOL: Last One Laughing Filipina yang akan tayang perdana pada 4 Juli 2024. Pandji Pragiwaksono di Indonesia dengan LOL Indonesia: Yang ketawa Kalah tayang 11 Juli, dan Siwat Chotchaicharin (C) dan Pramote Pathan (Oat) di LOL Thailand tayang pada 4 Juli.

Adaptasi LOL

"Berbagai adaptasi LOL: Last One Laughing ini akan merayakan tradisi-tradisi komedi yang kaya di Filipina, Indonesia, dan Thailand. Kami sangat antusias untuk menghadirkan acara yang lucu ini kepada penonton global," kata VP of International Originals, Amazon MGM Studios James Farrell dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024.

LOL: Last One Laughing Philippines, LOL: Last One Laughing Thailand, dan LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah adaptasi terbaru dari serial Prime Video yang sukses tersebut. Acara ini mengikuti format yang sama seperti versi Jepang, Documental, pembawa acara memandu 10 komedian dalam pertarungan tawa secara diam-diam.

Format unik LOL: Last One Laughing menjadikannya acara yang paling banyak ditonton sepanjang masa di Prime Video di Italia, Prancis, dan Jerman. Kesuksesan tersebut berlanjut dengan hadirnya berbagai versi lokal di Meksiko, Australia, India, Spanyol, Kanada, Belanda, Kolombia, Argentina, Brasil, dan Swedia.

Para pembawa acara lokal ternama lainnya termasuk Jay Baruchel (Kanada), Eugenio Derbez (Meksiko), Fedez (Italia), Michael “Bully” Herbig (Jerman), Rebel Wilson (Australia), Graham Norton (Irlandia), dan Trevor Noah (Afrika Selatan). Dalam format LOL: Last One Laughing, para pembawa acara akan memimpin para komedian dalam kekacauan.

"Sebagai komedian, saya sangat bangga bisa menjadi pembawa acara LOL Indonesia: Yang Ketawa Kalah. Acara ini menawarkan format yang segar dan unik di dunia komedi. Saya tidak sabar untuk semua orang menyaksikan kecerdasan dan pesona komedi Indonesia," kata komika Pandji Pragiwaksono.

Acara ini diproduksi oleh Amazon MGM Studios yang bekerja sama dengan Unitel Straight Shooters (Filipina), Halo Production (Thailand), dan BASE Entertainment (Indonesia).

LOL dijadwalkan tayang perdana di lebih dari 240 negara dan wilayah di seluruh dunia pada Juli 2024 dengan menghadirkan komedian-komedian ternama sebagai pembawa acara.

Tentang LOL

Dikutip dari situs web Amazon Prime, LOL: Last One Laughing Philippines, LOL: Last One Laughing Thailand dan LOL: Last One Laughing Indonesia merupakan adaptasi dari serial Jepang Documental, yang diproduksi oleh komedian Hitoshi Matsumoto.

LOL: Last One Laughing bukan kompetisi komedi biasa. Dalam format di luar arus utama para komedian justru dilarang tertawa. Mereka akan berada dalam satu ruangan bersama dan harus berusaha keras untuk menahan tawa ketika melihat aksi kocak dari komedian lain.

Para komedian dipersiapkan berbagai macam humor dan waktu yang tepat. Mereka akan melancarkan serangan berupa aksi konyol dan manuver untuk membuat lawan tertawa. Pemenangnya adalah komedian yang bisa bertahan paling lama tanpa tertawa.

