Sinopsis Dreaming of a Freaking Fairy Tale, Drama Baru Pyo Ye Jin dan Lee Jun Young

TEMPO.CO, Jakarta - Dreaming of a Freaking Fairy Tale adalah drama Korea atau drakor baru yang tayang perdana pada 31 Mei 2024. Baru merilis dua episode perdana, drama ini berhasil menarik perhatian pecinta drakor Indonesia. Mengusung genre komedi romantis, drama ini dapat disaksikan secara legal di platform streaming Viu.

Drama Korea ini disutradarai oleh Kim Min Kyung, yang sebelumnya sukses dengan drama Do Do Sol Sol La La Sol. Terdiri dari sepuluh episode, drama ini dibintangi oleh Pyo Ye Jin dan Lee Jun Young sebagai pemeran utamanya.

Lantas, seperti apa sinopsis Dreaming of a Freaking Fairy Tale? Simak rangkuman informasinya berikut ini, yuk!

Sinopsis Dreaming of a Freaking Fairy Tale

Drama Korea yang satu ini menceritakan tentang kisah seorang pria bernama Moon Cha Min. Dia adalah putra dari keluarga chaebol atau konglomerat kaya yang juga menjabat sebagai CEO di sebuah klub sosial.

Dia sama sekali tidak peduli dengan wanita yang bermimpi memiliki kisah cinta dongeng seperti Cinderella. Selain itu, dia juga termasuk orang yang sombong.

Suatu hari, Moon Cha Min bertemu dengan Shim Jae Rim, yang mulai bekerja sebagai manajer di klub sosialnya. Sejak saat itu, keduanya pun selalu terlibat satu sama lain.

Adapun, Shim Jae Rim mendapat pekerjaan di klub sosial itu dengan harapan bisa menemukan “Pangeran Tampan” untuk dirinya sendiri. Pasalnya, dia ingin melepaskan diri dari kehidupannya yang miskin.

Seiring berjalannya waktu, dengan bekerja di klub sosial, Shim Jae Rim tumbuh sebagai pribadi yang lambat laun menerima kehidupannya. Dia juga menjadi lebih mandiri dan tidak lagi mencari seseorang untuk diandalkan.

Drama ini akan menghadirkan lika-liku kisah Moon Cha Min dan Shim Jae Rim yang sangat bertolak belakang satu sama lain. Hubungan kerja mereka pun perlahan-lahan menuju hubungan romantis.

Detail Drama Dreaming of a Freaking Fairy Tale

Judul drama: Dreaming of a Freaking Fairy Tale

Judul lain: She Dreams of Cinderella, I Openly Dream of Cinderella, She Dreams of Being Cinderella, Dreaming of Cinde Fucking Rella, Dreaming of Cinderella, Dreaming of Cinde Fxxxing Rella

Judul asli (hangul): (Naneun Daenohgo Sindelellaleul Kkumkkunda)

Genre: Komedi, Romantis

Tanggal rilis: 31 Mei 2024

Tempat tayang: Viu, TVING

Jadwal tayang: Setiap Jumat

Jumlah episode: 10 episode

Durasi per episode: 40 menit

Sutradara: Kim Min Kyung

Penulis: Yoo Ja

Bahasa: Korea

Negara asal: Korea Selatan

Rating usia: Remaja di atas usia 15 tahun

Daftar Pemain Dreaming of a Freaking Fairy Tale

Drakor Dreaming of a Freaking Fairy Tale dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama Korea Selatan. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

Pyo Ye Jin sebagai Shim Jae Rim Lee Jun Young sebagai Moon Cha Min Kim Hyun Jin sebagai Baik Do Hong Song Ji Woo sebagai Ban Dan Ah Baek Joo Hee sebagai Hwang So Ra Kim Chae Eun sebagai Kang Soo Jin Do Byung Hun sebagai Heo Young Bae Song Young Joo sebagai Kang Hwa Jin Lee Ji Hye sebagai Koo Jeong Ja Cha Sun Hyung sebagai On Guk Jin

RADEN PUTRI

