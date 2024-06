6 Film dan Drama Korea di Viu yang Tayang Juni 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa drama baru yang tayang di Viu bulan Juni menampilkan beragam genre yang menairk. Setelah drama Lovely Runner yang seru dan jalan cerita yang unik, rekomendasi drama baru di bulan Juni menawarkan cerita aksi dan fantasi.

Berikut ini judul drama terbaru dan sinopsis singkatnya

1. High School Return of a Gangster

Drama ini dimulai ketika Kim Deuk Pal, yang diperankan Lee Seo Jin, melihat seorang siswa yang ingin lompat dari jembatan. Meski Kim Deuk Pak berhasil menyelamatkan Song Yi Heon, diperankan Yoon Chan Young, dia justru tewas tertabrak truk.

Ajaibnya insiden truk itu membuat jiwanya tertukar dengan Song Yi Heon. Dia pun berusaha mencari cara untuk kembali ke tubuhnya tapi tidak berhasil. Kini dia terpaksa menjalani hidup sebagai anak SMA, meski tingkah seperti orang dewasa, Petualangan Kim Deuk Pal dengan tubuh Song Yi Heon pun dimulai. Dia jadi mengetahui alasan Song Yi Heon lompat dari jembatan.

2. Dreaming of A Freaking Fairy Tale

Drama bergenre komedi romantis ini bernada satire kisah Cinderella disajikan ala-ala dongeng. Ceritanya tentang Shin Jae Rim, diperankan Pyo Ye Jin, berusaha mencari uang untuk menunasi utang ayahnya. Apalagi dia masih tinggal dengan ibu tirinya.

Namun tanpa pengalaman kerja, berasal dari keluarga miskin, dan tidak punyak oneksi, akan membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar. Ia punbermimpi menjadi Cinderella, menikah dengan pria kaya raya.

Saat berusaha melamar pekerjaan ia bertemu dengan pria tampan dan mempesona, Moon Cha Min, diperankan Lee Jun Young. Pertemuan mereka tidak seindah dong, tapi Moon Cha Min tak bisa berhenti memimpikan Nayeon. Padahal biasanya ia sangat membenci wanita yang mengincar kekayaannya.

Dreaming of A Freaking Fairy Tale. (dok. Viu)

3. The Player 2: Master of Swindlers

The Player 2: Master of Swindlers merupakan sekuel dari The Player yang dirilis tahun 2018. Drama ini menggantikan slot Lovely Runner yang dibintangi oleh Kim Hye Yoon dan Byeon Woo Seok di tvN. Musim kedua in tidak jauh berbeda, ceritanya seputar sekelompok penipu yang kompak bersatu demi membongkar kasus-kasus kejahatan besar. Khususnya yang melibatkan korupsi dan kejahatan finansial.

Drama ini diperankan oleh Song Seung Heon, Lee Si Eon, Oh Yeon Seo, dan Jang

Gyu Ri, Sesuai urutan, mereka adalah enipu, peretas, petarung, dan pengemudi yang bekerja sama. Naskah The Player 2: Master of Swindlers ditulis oleh Park Sang-moon dan Choi Seul-ki, dan disutradarai oleh So Jae Hyun.

4. Perfect Family

Drama Perfect Family diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama yang akan tayang di Viu mulai 22 Juni 2024. Drama bergenre thriller dan misteri ini mengisahkan sebuahkeluarga pengacara Choi Jin Hyuk, istrinya Han Eun Joo, dan putri angkat mereka Sun Hee. Mereka nampak seperti keluarga bahagia dan

sempurna. Hingga suatu hari Sun Hee terlibat kasus pembunuhan yang menewaskan temannya. Penonton akan diajak membongkar misteri di kasus

pembunuhan dan misteri balik keluarga ini, dalam 12 episode.

A Man of Reason. (dok. Viu)

5. Joseon Chefs

Kim Yu, diperankan Yoon San Ha, anggota boygroup Astro, seorang bangsawan pada zaman Joseon. Tiga kali mengikuti ujian untuk menjadi pegawai kerajaan, namun sayang dia selalu gagal. Memang sebenarnya dia tidak begitu antusias menjadi pegawai kerajaan.

Suatu hari ia bertemu dengan Gye Am, diperankan Kim Kang Min, yang memiliki

keahlian memasak. Pertemanan mereka membuat Kim Yu jatuh hati pada dunia gastronomi dan kuliner.

Film sejarah ini terinspirasi dari kisah bangsawan Kim Yu, yang betul-betul hidup pada masa Dinasti Joseon. Kim Yu adalah penulis buku resep Suunjapbang, buku resep tradisionalyang menjadi salah satu harta nasional Korea. Tak hanya aneka makanan, Suunjapbang antara lain memuat tulisan tentang lebih dari seratus jenis alkohol.

Film Joseon Chefs sudah ditayangkan pada 2 Desember 202 di Korea Selatan sebagai drama spesial stasiun televisi KBS. Saat ini film tersebut dapat ditonton di VIu.

6. A Man of Reason

Film A Man of Reason merupakan debut Jung Woo Sung sebagai sutradara. Aktor senior itu juga memerankan karakter Soo Hyuk, fokus cerita A Man of reason. Soo Hyuk adalah seorang gangster, yang akhirnya bebas setelah 10 tahun mendekam dalam penjara demi menggantikan bosnya.

Tapi dia tidak tahu pasangannya melahirkan seorang anak perempuan. Awalnya dia ingin meninggalkan dunia gangster dan menjadi seorang ayah. Tapi impiannya itu harus kandas, karena bos gangster mulai mengganggu kehidupan Soo Hyuk. Dia menjadi target penembak jitu, Woo Jin, diperankan Kim Nam-gil,

dan ahli bahan peledak, Jin Ah, diperankan Park Yoo Na. Dapatkah Soo Hyuk bertemu kembali dengan putrinya?

