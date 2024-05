The Garfield Movie dan Furiosa: A Mad Max Saga Bersaing di Box Office, Apa Perbedaan Film Ini?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film The Garfield Movie dan Furiosa: A Mad Max Saga bersaing untuk menempati puncak box office selama libur Memorial Day di Amerika Serikat, pada 27 Mei 2024. Laporan The Hollywood Reporter pada Minggu 26 Mei 2024, The Garfield Movie dari Alcon dan Sony memiliki pendapatan kotor sebesar 31,9 juta dolar Amerika dari Jumat, 24 Mei hingga Senin, 25 Mei.

Dikutip dari Antara, Warner Bros. Pictures, distributor Furiosa: A Mad Max Saga selama akhir pekan tiga hari, Furiosa: A Mad Max Saga meraih pendapatan sebesar 25,6 juta dolar Amerika. Kedua film tersebut mendapat nilai B+ di CinemaScore.

Perbedaan Kedua Film Ini

Furiosa: A Mad Max Saga

Furiosa: A Mad Max Saga disutradarai oleh George Miller, prekuel dari Mad Max: Fury Road yang menceritakan kisah masa muda karakter Furiosa, diperankan oleh Anya Taylor Joy. Dengan biaya produksi mencapai 168 juta dolar, film ini dibintangi oleh Chris Hemsworth. Di pasar internasional, Furiosa meraih pendapatan awal sebesar 33,3 juta dolar dari 76 pasar, menjadikan total pendapatan global awalnya sebesar 58,9 juta dolar hingga Minggu, 26 Mei 2024.

Furiosa: A Mad Max Saga ditayangkan perdana di Festival Film Cannes pada Rabu malam, 15 Mei 2024. Film yang dibintangi oleh Anya Taylor-Joy dan Chris Hemsworth ini disambut dengan tepuk tangan meriah atau standing ovation selama 7 menit di Grand Auditorium Louis Lumière, Palais des Festivals et des Congrès, Prancis.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

The Garfield Movie

The Garfield Movie film animasi dari Sony yang sepenuhnya dibiayai oleh Alcon Chris Pratt mengisi suara karakter kucing oranye pemalas, Garfield. Dengan biaya produksi sekitar 60 juta dolar, pendapatan perdana The Garfield Movie dinilai sesuai ekspektasi. Di pasar internasional, film ini telah ditayangkan sejak awal bulan dan berhasil mengumpulkan tambahan pendapatan sebesar 14 juta dolar dari 51 pasar selama akhir pekan, sehingga total pendapatan globalnya mencapai 91,1 juta dolar hingga Minggu, 25 Mei 2024.

Trailer The Garfield Movie dirilis Sony Pictures Entertainment pada Senin malam, 13 November 2023.

Film animasi ini memperkenalkan karakter baru ke dunia pembuat komik Jim Davis, termasuk Samuel L. Jackson sebagai Vic, ayah Garfield. Pratt maupun Jackson telah mengasah kemampuan akting suara mereka, dengan Jackson memerankan kucing animasi lainnya di Paws of Fury: The Legend of Hank dan Pratt memerankan Mario dalam The Super Mario Bros. Movie.

MARVELA | ANTARA

Pilihan Editor: Persaingan Ketat Furiosa: A Mad Max Saga dan The Garfield Movie di Box Office