Persaingan Ketat Furiosa: A Mad Max Saga dan The Garfield Movie di Box Office

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah bersaing untuk menempati puncak box office Amerika Serikat selama masa liburan Memorial Day, film buatan George Miller, Furiosa: A Mad Max Saga berhasil mengamankan posisi nomor satu melawan The Garfield Movie dengan perbedaan tipis.

Warner Bros. dan Sony yang memproduksi kedua film tersebut sama-sama mengklaim filmnya berada di peringkat No. 1 karena mereka menghasilkan sektar 25 juta dolar AS selama akhir pekan lalu. Akan tetapi, hingga Senin, 17 Mei 2024, tercatat bahwa Furiosa: A Mad Max Saga berhasil mendapatkan 26,2 juta dolar selama akhir pekan dan 32 juta dolar selama empat hari.

Pencapaian tersebut berada di atas pencapaian The Garfield Movie yang secara mengejutkan tertinggal dengan pendapatan sebesar 24 juta dolar pada akhir pekan dan 31,1 juta dolar selama empat hari, sebagaimana yang tertulis pada laman Variety.

The Garfield Movie.

Meski begitu, pencapaian tersebut menjadi jumlah paling rendah dalam hampir 30 tahun sejarah hari libur Memorial Day, tidak termasuk 2020 saat seluruh bioskop tutup dikarenakan COVID-19. Dibandingkan dengan liburan yang sama di tahun lalu, capaian ini terhitung mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar hampir 36 persen, mengingat film remake Disney The Little Mermaid meraih puncak kesuksesan dengan 118 juta dolar dan menjadi salah satu capaian terbaik.

Furiosa: A Mad Max Saga

Secara global, Furiosa: A Mad Max Saga telah menghasilkan 65 juta dolar. Sebagai film dengan pengeluaran produksi sebesar 168 juta dolar, capaian Furiosa: A Mad Max Saga tahun ini sebetulnya masih jauh dari kata berhasil. Nilai 32 juta dolar dalam empat hari pertama untuk Furiosa: A Mad Max Saga adalah yang terendah sejak Indiana Jones and the Temple of Doom tahun 1984 (33,9 juta dolar), yang juga merupakan prekuel dan, pada saat itu, menjadi pembukaan akhir pekan tertinggi sepanjang masa, mengalahkan Return of the Jedi pada1983.

Film yang dibintangi Anya Taylor-Joy dan Chris Hemsworth tersebut diprediksi akan kesulitan untuk menyamai entri franchise sebelumnya, Mad Max: Fury Road (2015) yang dibintangi oleh Tom Hardy dan Charlize Theron, yang sukses meraih pendapatan 45 juta dolar pada penayangan perdana (bukan selama liburan akhir pekan) dan menghasilkan pendapatan kotor yang cukup besar, 380 juta dolar secara global.

Menurut Comscore, industri film pada musim panas di Hollywood tahun ini dinilai menyedihkan karena penjualan tiket masih tertinggal 22 persen dibandingkan tahun 2023 dan sekitar 41 persen dibandingkan 2019. Sejauh ini, belum ada film yang dianggap bisa meningkatkan kuantitas kunjungan ke bioskop. Sehingga, beberapa film yang sudah digadang-gadang akan rilis pada Juni dan Juli tahun ini, seperti Deadpool & Wolverine, Despicable Me 4, dan Inside Out 2, diharapkan dapat mengubah narasi tersebut.

