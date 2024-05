4 Drakor yang Akan Tayang di Bulan Juni 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Industri drama Korea, dikenal Drakor, terus mengejutkan penonton dengan kisah-kisah yang mendalam, karakter yang kuat, dan produksi yang mengagumkan.

Bulan Juni 2024 dijanjikan menjadi bulan yang menarik bagi para penggemar drama Korea, dengan sejumlah judul baru yang akan tayang. Inilah daftar drama Korea yang sangat dinantikan yang akan membuat bulan Juni Anda semakin berwarna:

1. Hierarchy

Pemeran Utama: Lee Chae Min, Kim Jae Won, Roh Jeong Eui

Serial ini mengikuti sekelompok siswa elit Sekolah Menengah Jooshin yang menjalankan perusahaan sesuai aturan mereka sendiri. Karakter sentral dari serial ini adalah siswa pindahan Kang-Ha ( Lee Chae-Min ), yang melanggar hierarki yang ada di sekolah, sehingga mengakibatkan kekacauan. Dia juga mendapat masalah dengan pewaris Grup Jooshin, Ri-An (Kim Jae-Won), setelah dia mencium pacarnya dan siswa populer Jung Jae-Yi (Roh Jeong-Eui). Sementara itu, drama ini akan streaming secara eksklusif di Netflix .

2. The Player 2: Masters of Swindlers

Pemeran Utama: Song Seung Hoon, Lee Si Eon, Tae Won Seok, dan Jang Gyu Ri

Serial ini berceritakan sekelompok pemain/penipu terbaik di berbagai bidang, termasuk penipu, peretas, dan banyak lagi. Bersama dengan gabungan bakat dan kekuatan mereka, mereka menghadapi penjahat elit dan kaya yang melakukan tindakan ilegal untuk menghasilkan uang. Drama ini memiliki daftar pemeran bertabur bintang, termasuk Song Seung Heon, Lee Si-Eon, Tae Won-Seok, dan Jang Gyu-Ri.

3. Miss Night and Day

Pemeran Utama: Lee Jung Eun, Jung Eun Ji

Miss Night and Day merupakan drama besutan JTBC yang akan tayang pada 15 Juni mendatang. Drama ini menceritakan mengenai perjuangan seorang pencari kerja yang secara misterius terjebak di tubuh seorang Wanita tua yang berumur 50 tahun. Lee Jeung Eun yang tengah terjebak di tubuh perempuan memanfaatkan kesempatan itu untuk berhasil dalam pekerjaannya. Drama ini dikabarkan akan ditayangkan di platform Netflix.

4. My Sweet Mobster

Pemeran Utama: Um Tae Go, Han Sun Hwa

Drakor besutan JTBC yang akan tayang di bulan Juni selanjutnya adalah My Sweet Mobster, yang mengisahkan persahabatan Seo Ji Hwan (Um Tae Go) dan Go Eun Ha (Han Sun Hwa). Ji Hwan adalah mantan gangster yang ingin memulai hidup baru dan memiliki misi untuk membantu mantan narapidana, yang ternyata menghasilkan pertemuan dengan teman kecilnya yaitu Eun Ha. Mereka berdua saling membantu untuk keluar dari masalah yang dihadapi mereka. Series ini akan mulai taryang pada 12 Juni 2024 yang bisa ditonton melalui platform Viki.

