Sinopsis 7 Episode Joko Anwar's Nightmares and Daydreams, Perlu Ditonton Berurutan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Nightmares and Daydreams karya sutradara Joko Anwar telah merilis 7 poster, judul, dan sinopsis dari masing-masing episode. Serial ini dijadwalkan mulai tayang pada Jumat, 14 Juni 2024 hanya di Netflix.

Nightmares and Daydreams terdiri dari 7 episode yang perlu ditonton secara berurutan. Walaupun ceritanya berbeda, setiap episode akan membawa penonton menemukan benang merah menuju dunia sci-fi supernatural dari imajinasi seorag Joko Anwar.

Simak sinopsis dan pemeran dari setiap episode Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams berikut ini:



Nightmares and Daydreams Episode 1: Old House

Poster serial Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode 1: Old House. Dok. Netflix

Seorang sopir taksi sederhana menemukan panti jompo misterius untuk orang-orang kaya, namun ia segera mengetahui bahwa di sana tersembunyi rahasia yang mengerikan. Diperankan oleh Ario Bayu, Faradina Mufti, Yati Surachman, dan aktor ternama lainnya, episode ini menjadi pintu masuk ke dunia Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams.



Nightmares and Daydreams Episode 2: The Orphan

Poster serial Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode 2: The Orphan. Dok. Netflix

The Orphan diperankan oleh Nirina Zubir, Yoga Pratama, dan Faqih Alaydrus. Episode ini bercerita tentang sepasang suami istri yang hidup dalam kemiskinan dan mengadopsi seorang anak yatim piatu. Sang anak memiliki kemampuan luar biasa untuk memberi mereka kekayaan dalam enam hari. Namun bahaya besar menanti pada hari ketujuh.



Nightmares and Daydreams Episode 3: Poems and Pains

Poster serial Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode 3: Poems and Pains. Dok. Netflix

Saat berjuang untuk menggarap novel terbarunya, penulis Rania (Marissa Anita) menemukan bahwa hidupnya ternyata mencerminkan kehidupan karakter utama yang ia buat.



Nightmares and Daydreams Episode 4: The Encounter

Poster serial Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode 4: The Encounter. Dok. Netflix

Dalam episode Encounter, sekelompok nelayan menghadapi penggusuran di tempat tinggalnya. Mereka mencari jawaban dari seorang pria pendiam yang mengabadikan penampakan benda misterius di langit malam. Diperankan oleh Lukman Sardi, Happy Salma, dan sederet aktor ternama lainnya.



Nightmares and Daydreams Episode 5: The Other Side

Poster serial Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode 5: The Other Side. Dok. Netflix

Perjalanan seorang pria ke bioskop yang ditinggalkan, tempat kerjanya dulu, berakhir dengan dampak yang tak dapat diubah dalam hidupnya. Diperankan oleh Sita Nursanti, Kiki Narendra, Muzakki Ramdhan, dan Rukman Rosadi, episode ini mengambil latar Jakarta di tahun 1997.

Nightmares and Daydreams Episode 6: Hypnotized

Poster serial Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode 6: Hypnotized. Dok. Netflix

Fachry Albar berperan sebagai Ali, seorang teknisi elektronik yang putus asa mencari nafkah dan terpaksa belajar menghipnotis orang lain. Namun ia segera menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Selain Fachry, episode ini turut diperankan oleh Poppy Sovia, Lembu Wiworo Jati, dan sejumlah aktor lain.



Nightmares and Daydreams Episode 7: PO Box

Poster serial Joko Anwar's Nightmares and Daydreams episode 7: PO Box. Dok. Netflix

P.O. Box merupakan episode final dalam serial Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams. Seorang penilai berlian profesional mencari saudara perempuannya yang hilang dan mengikuti petunjuk yang membawanya ke dalam situasi mematikan. Diperankan oleh Asmara Abigail dan sederet aktor ternama lainnya.

