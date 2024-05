Sinopsis Drama Korea The Players 2: Master of Swindlers

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah drama Korea atau drakor terbaru akan tayang pada Juni 2024 mendatang. Salah satu drama yang menuai antisipasi tinggi adalah The Players 2: Master of Swindlers. Ini merupakan sekuel dari drakor hit OCN yang tayang pada 2018 silam, The Player.

Season kedua drama bergenre aksi kriminal ini akan tayang mulai 3 Juni 2024. Para pecinta drama Korea Indonesia dapat menyaksikan drama ini secara legal melalui platform streaming resmi Viu.

Kembali setelah enam tahun berlalu sejak musim pertamanya, The Players 2: Master of Swindlers akan tayang dengan dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama Korea Selatan. Di antaranya adalah Song Seung Heon, Lee Si Eon, Tae Won Suk, dan dua pemain baru Oh Yeon Seo dan Jang Gyuri. Adapun Krystal Jung yang bermain dalam season pertama, akan absen pada sekuel ini.

Lantas, bagaimana sinopsis The Players 2: Master of Swindlers yang bercerita tentang perampokan oleh sekelompok penipu? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Sinopsis The Players 2: Master of Swindlers

The Player 2: Master of Swindlers adalah sebuah drama Korea perampokan tentang sekelompok penipu berbakat yang menargetkan orang kaya dan korup. Mereka memiliki misi untuk mencari dan mencuri uang kotor yang diperoleh melalui cara ilegal oleh para orang kaya tersebut.

Dalam drama ini, aktor Song Seung Heon akan mengulangi perannya sebagai penipu licik bernama Kang Ha Ri. Dia merupakan pemimpin sekaligus dalang di balik skema rumit tim perampokan berbahaya.

Lalu, ada Oh Yeon Seo yang berperan sebagai Jung Soo Min. Dia adalah seorang penggerak dan pengamat misterius yang membawa Kang Ha Ri kembali ke dalam permainan. Sebagai orang yang mengumpulkan para penipu untuk rencana besar, dia adalah ahli strategi yang penuh kepemimpinan dan karisma.

Lee Si Eon kembali sebagai Lim Byung Min, seorang hacker yang mampu memanipulasi jaringan komputer apapun dengan mudah. Tae Won Suk juga mengulangi perannya sebagai petarung terkuat di tim bernama Do Jin Woong. Sementara itu, Jang Gyuri akan berperan sebagai Cha Je Yi, pengemudi yang baru diperkenalkan tim perampokan tersebut.

Drama ini akan memiliki sejumlah kasus berbeda yang diangkat di dalamnya. Oleh karena itu, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kisah yang akan disajikan dalam drama yang satu ini.

Detail Drama The Players 2: Master of Swindlers

Judul: The Players 2: Master of Swindlers

Judul lain: Player 2, Player 2: Master of Swindlers, Player Season 2: Master of Swindlers, Player Season 2: War of Gambler, Peulleieo Sijeun 2, Player 2: Ggundeului Jeonjaeng , 2

Genre: Aksi, Kejahatan, Thriller, Komedi

Tanggal rilis: 3 Juni 2024

Jadwal tayang: Setiap Senin dan Selasa

Tempat tayang: tvN, TVING, Viki, Viu

Jumlah episode: 12 episode

Durasi per episode: 60 menit

Sutradara: Go Jae Hyun, So Jae Hyun

Penulis skenario: Park Sang Moon

Bahasa: Korea

Negara: Korea Selatan

Daftar Pemain The Players 2: Master of Swindlers

Sekuel dari drama hit tahun 2018 ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama Korea. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

Song Seung Heon sebagai Kang Ha Ri / Choi Sung Hyuk Lee Si Eon sebagai Im Byung Min Tae Won Suk sebagai Do Jin Woong Oh Yeon Seo sebagai Jung Soo Min Jang Gyuri sebagai Cha Jae Yi Ha Do Gwon sebagai Kwak Do Soo Kim Won Hae sebagai Jang In Gyu Lee Joon Sik sebagai Hwang In Sik Tae In Ho sebagai Kang Do Young Bu Bae sebagai Jeffrey Jung Go Yoon sebagai Dex Im Seul Ong sebagai Jung Gyu Lee Soo Hyuk Jo Sung Ha Heo Sung Tae

RADEN PUTRI

