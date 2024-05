Blackpink Mendapat Sertifikasi Brit Gold, Apa Syarat Pencapaiannya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Blackpink menjadi grup idola perempuan pertama yang meraih sertifikasi Brit Gold di Inggris. Dikutip dari Soompi, British Phonographic Industry atau BPI mengumumkan, album studio pertama Blackpink The Album berhasil menerima sertifikasi Brit Gold.

Tentang Penghargaan BRIT Gold

Baca Juga: 3 Hal tentang Enhypen Menjelang Konser di Indonesia

Brit Gold adalah sertifikasi yang diberikan oleh British Phonographic Industry atau BPI untuk mengakui album atau single yang mencapai jumlah penjualan tertentu di Inggris. Sertifikasi ini sebagai ukuran kesuksesan komersial dan popularitas rekaman musik.

BPI sendiri merupakan asosiasi perdagangan yang bertanggung jawab terhadap industri musik rekaman di Inggris. BPI juga yang memberikan pengakuan atas penjualan musik Inggris melalui Brit Certified Awards yang diterima Blackpink.

Baca Juga: BRI Sabet Dua Penghargaan Internasional

Menurut ambang sertifikasi BPI, album musik yang bisa mendapat sertifikasi emas (Brit Gold) adalah album yang berhasil terjual sebanyak 100 ribu unit. Adapun single yang bisa mendapat sertifikasi emas adalah yang berhasil terjual sebanyak 400 ribu unit.

Dengan pencapaian ini, Blackpink menjadi grup idola perempuan K-Pop pertama yang meraih Brit Gold dengan album The Album di Inggris. The Album merupakan album penuh pertama Blackpink yang dirilis pada 2020. Album itu berisi delapan lagu pilihan, yaitu How You Like That, Ice Cream (with Selena Gomez), Pretty Savage, Bet You Wanna (featuring Cardi B), Lovesick Girls, Crazy Over You, Love To Hate Me, dan You Never Know.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya pencapaian Blackpink menerima hadiah medali Anggota Kehormatan Kerajaan Inggris atau MBE dari Raja Charles pada Rabu, 22 November 2023. Seluruh anggota Blackpink, Jennie, Jisoo, Lisa, Rose tampak mengobrol, tertawa dan berfoto dengan Raja Inggris saat dia menyerahkan medali.

Dikutip dari Thegaezette.co.uk, Member of the Order of the British Empire atau MBE penghargaan yang diberikan oleh Kerajaan Inggris terhadap tokoh yang memiliki dampak signifikan terhadap komunitas. Sebagai penghargaan paling bawah dalam sistem penghargaan Kerajaan Inggris terdapat beberapa nama yang pernah menerima gelar MBE, antara lain Adele, Harry Kane, Steven Gerrard, dan Ed Sheeran.

Penghargaan MBE hanya didapat melalui nominasi yang diajukan oleh orang lain dan biasanya membutuhkan waktu sekitar 24 bulan hingga 30 bulan untuk peninjauan. Adapun untuk memperbesar peluang menerima penghargaan MBE, waktu pengajuan nominasi hal yang krusial. Saat proses pengajuan, sosok yang diajukan harus masih aktif dalam aktivitasnya.

Pengajuan nominasi dibatalkan kalau sosok yang dinominasikan pensiun atau mengakhiri aktivitasnya. Itu berarti, penghargaan MBE tidak bisa dianugerahkan. Dengan demikian, waktu pengajuan nominasi merupakan hal yang krusial dalam penghargaan MBE.

RENO EZA MAHENDRA | ANTARA

Pilihan Editor: Agensi Baru Member BLACKPINK Usai Akhiri Kontrak Individu dengan YG Entertainment