Syahrini Hamil 7 Bulan, Ucapan Selamat dan Doa Mengalir Deras dari Selebriti

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Syahrini mengumumkan kehamilan anak pertama melalui unggahan foto di Instagram-nya, Rabu 22 Mei 2024. Kabar bahagia ini sudah lama dinantikan penggemarnya. Rumor kehamilannya pun semakin santer terdengar baru-baru ini.

Ada delapan foto dengan latar bunga yang diunggah Syahrii. Diawali dengan foto berdua dengan suaminya, Reino Barack yang memeluknya dari belakang dan memegang perutnya yang sudah membesar.

Baca Juga: 8 Tanda Wanita Mengandung Anak Kembar

Syahrini mengenakan busana abaya bernuansa putih dilengkapi dengan hijab senada. Riasannya pun nampak flawless, dengan lipstik pink yang membuat wajahnya nampak berseri. Sedangkan Reino mengenakan setelan jas abu-abu.

Rona bahagia juga terpancar dari wajah pasangan yang menikah pada tahun 2019 itu. Terlihat dalam foto kedua, Reino berlutut dan mencium perut Syahrini yang sedang mengandung buah cinta mereka. Begitu juga foto-foto lainnya, Reino dan Syahrini memegang baby bump, nampak tak sabar menanti kehadiran si kecil di tengah-tengah mereka.

"Bismillahirrahmannirrahim, We Made One Wish And It Came True," tulisnya dalam keterangan unggahan itu, Sementara dari tagar yang disematkannya 7montspregnant dapat dketahui usia kehamilannya kini sudah menginjak trimester kedua. Dia juga menyertakan tagar Singapore dan Mei, menandakan lokasinya di Singapura dan waktu diambil foto itu pada bulan Mei.

Ucapan selamat dan doa untuk Syahrini

Kolom komentar unggahan Syahrini itu pun dipenuhi ucapan selamat dari sesama selebriti. Beberpaa di antaranya seperti Kiky Saputri, Reza Artamevia, dan Fenita Arie ikut merasakan aura kebahagaian Syahrini dan Reino Barack.

"Masya Allah ikut bahagia dan terharu tetehku sayang & pak Reino Barack, Bismillah dilancarkan dan sehat selalu untuk Mommy dan baby-nya. Luv luv," tulis Kiky Saputri.

"Mashaa ALLAH TABARAKALLAH. ALHAMDULILLAH Yaa ALLAH, ngiring bingah pisan sayang," tulis Reza Artamevia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Beberapa selebriti lainnya seperti Kartika Putri, Melly Goeslaw, Mulan Jameela, dan Titi DJ ikut mendoakan kehamilan Syahrini, agar sehat dan lancar sampai persalinan nanti.

"Alhamdulillaah Ya Allah, selamat jamaaaah kesayanganku Syahrini dan Reino Barack, sing sehat dan lancar sagalana," tulis Melly Goeslaw.

"MasyaALLAH tabarakALLAH.. Sehat ibu dan babynya ,, Lancar dan selamat sampai lahiran ibu dan baby, aamiin," tulis Kartika Putri.

"Alhamdulillaaah.. Selamat yaaa, Sehat2 terus dan lancar semuanya sampai babynya lahir, Aaamiiiin," tulis Titi DJ.

Pilihan editor: Tasya Kamila hingga Syahrini Rayakan Idul Fitri di Luar Negeri