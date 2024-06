Lady Gaga Bantah Rumor Kehamilannya Pakai Lagu Taylor Swift, Apa Judulnya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Lady Gaga tidak menghabiskan banyak waktu untuk membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung. Pelantun “Paparazzi” itu mengunggah sebuah video TikTok tidak lama setelah warganet ramai membicarakan soal tonjolan di perutnya yang terlihat di dalam sebuah foto yang beredar di media sosial.

Pada foto tersebut, Lady Gaga terlihat mengenakan gaun serba putih yang modelnya memang pas di badannya. Foto tersebut diambil ketika ia dan pasangannya, Michael Polansky, menghadiri pernikahan saudara perempuannya di Miane pada Sabtu kemarin, 1 Juni 2024.

"Tidak hamil–hanya menangis tersedu-sedu di gym," (“not pregnant–just down bad cryin at the gym”) tulisnya sebagai keterangan tambahan di dalam video.

Lagu Taylor Swift yang Dipakai Lady Gaga

Keterangan tersebut merujuk pada potongan lirik dari lagu “Down Bad” milik Taylor Swift yang lirik aslinya berbunyi “now I’m down bad crying at the gym/ Everything comes out teenage petulance.” Salah satu lagu dari album terbarunya, The Tortured Poets Department yang sukses memuncaki peringkat nomor dua di tangga lagu Billboard Hot 100 pada bulan lalu.

Di dalam video, pelantun “Shallow” itu tampil dengan riasan mata berupa eyeliner hitam yang dramatis sembari menyinkronkan bibirnya dengan musik TikTok yang berbunyi, “Saya tidak perlu menemukan keindahan. Sayalah keindahan tersebut. Maksud saya, saya yakin saat ini ada seseorang di sini yang masuk ke Pinterest mencoba mengetikkan semua kata sifat ini untuk menggambarkan saya.” Audio yang awalnya diunggah oleh pengguna TikTok notpennyproud pada tahun 2021 tersebut menyiratkan kepercayaan diri yang tinggi.

Tanggapan Lady Gaga tersebut dinilai berkelas oleh para penggemarnya yang langsung meramaikan kolom komentar video TikTok yang ia unggah. Salah satu pengguna berkomentar, “Sejujurnya, video yang benar-benar legendaris seperti ikon Lady Gaga yang sebenarnya,” sementara yang lain menulis, “Orang-orang sangat kejam… Kamu sangat cantik luar dan dalam!!!"

Lady Gaga Sempat Dirumorkan Berpisah dari Kekasihnya

Selain rumor mengenai kehamilan, hubungan Lady Gaga dengan kekasihnya, Polansky juga sempat tertimpa rumor bahwa keduanya memutuskan untuk berpisah. Penyanyi berusia 38 itu telah berkencan dengan Polansky, 46, selama lebih dari empat tahun, setelah pasangan itu pertama kali dikonfirmasi menjalin hubungan pada Desember 2019.

Rumor tersebut terdengar di awal 2023 ketika para penggemar merasa keduanya semakin jarang terlihat bersama di publik sejak Maret 2022. Meski begitu, berdasarkan yang tertulis pada laman US Weekly, seorang narasumber menyatakan, “Mereka sekarang berada dalam kondisi yang lebih baik dan merasa nyaman bersosialisasi sebagai pasangan.” Hubungan keduanya semakin menguat akhir-akhir ini setelah berhasil melewati masa-masa krisis dalam menghadapi rumor-rumor tak berdasar yang beredar.

US WEEKLY | BILLBOARD

