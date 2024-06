Nikita Willy Hamil Anak Kedua, Netizen: Pakai Baby Sitter atau Tidak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nikita Willy mengumumkan kehamilan anak kedua melalui akun Instagram-nya, Selasa 18 Juni 2024. Aktris dan penyanyi itu mengunggah beberapa foto yang menunjukkan kebahagian menyambut anggota baru keluarga kecilnya.

Unggahan Nikita diawali dengan foto dirinya menggendong putra sulungnya, Issa Xander Djokosoetono. Foto berikutnya, nampak suaminya, Indra Priawan Djokosoetono duduk di sebelah mereka sambil mengangkat gelas bersama putranya. Keluarga kecil kompak mengenakan busana bernuansa putih dan hitam.

Baca Juga: Stigma yang Banyak Diterima Ibu Hamil dan Bikin Tidak Nyaman

Sedangkan dalam foto ketiga nampak jelas Nikita ingin mengumumkan kabar kehamilan anak keduanya. Dalam balutan crop putih dan celana panjang hitam, dia berdiri sementara Issa mencium perutnya, menandakan putranya itu telah menyambut calon adiknya. Indra yang berdiri di belakang Issa, nampak tersenyun melihat tingkah putranya.

Foto terakhir Issa terlihat asyik memegang kue tart yang sudah dipotong. Seolah ingin menunjukkan janin dalam kandungannya berjenis kelamin laki-laki dari potongan kue yang berwarna biru di bagian dalamnya.

Nikita juga menjelaskan secara langsung dalam keterangan unggahannya. "Round two with blue! Another precious baby boy to love and cherish," tulisnya disertai dengan emoticon hati berwarna biru dan tagar angka 2. Warna biru biasanya digunakan untuk menandakan jenis kelamin bayi laki-laki saat acara gender reveal atau baby shower. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan menggunakan warna pink.

Ucapan selamat untuk Nikita Willy

Kabar bahagia Nikita Willy itu pun dibanjiri ucapan selamat dari sesama selebriti dan pengguna Instagram lainnya. Di antaranya Enzy Storia, Ayushita, Jennifer Bachdim, Jessica Mila, Mona Ratuliu memberikan ucapan selamat untuk Nikita.

Bahkan Aurel Hermansyah yang sedang menunaikan ibadah haji menyempatkan untuk memberikan selamat. "Congratulations," tulisnya disertai emoticon senyuman dengan hati.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu pengguna Instagram lainnya tak ketinggalan memberikan ucapan selamat untuk wanita berusia 29 tahun itu. "Allahumma baarik ibu barakallah," tulis akun @isye****.

"Aaaa congrats Nikiii.. asikk Issa ada 2, sehat-sehat yahh," tulis akun @dnna*****.

Beberapa pengguna lainnya nampaknya sering mengikuti unggahan Nikita sehingga mengetahui bagaimana caranya mengasuh putra sulungnya. Mereka pun menduga dia akan menerapkan cara yang sama kepada anak keduanya kelak.

"Yang suka bilang; anak nikita willy masih 1 jadi bisa sabar. liat aja ya ntar anak 2 pasti tetep sabar," tulis akun @syavi*****.

Bahkan ada juga yang penasaran apakah Nikita dan Indra akan melibatkan baby sitter dalam pengasuhan anak keduanya itu. "Masi ku pantau apakah setelah ada anak k2 ttp gak pakai baby sitter," tulis akun @grace****.

Pilihan editor: Keguguran di Usia 7 Minggu Kehamilan, Nikita Willy: Kamu Tidak Sendirian