Desainer Ivan Gunawan di Balik Rancangan Gaun Pernikahan Adiba Khanza - Egy Maulana Vikri

TEMPO.CO, Jakarta - Perancang busana Ivan Gunawan di balik gaun pengantin yang dikenakan putri almarhun Ustad Jeffri al-Buchori, Adiba Khanza. Gaun dengan warna basic hitam dan putih tersebut dibuatnya dengan tetap memperhatikan aspek syar’i.

Dalam postingan di akun sosial medianya,Ivan Gunawan atau Igun, menuliskan bahwa desain gaun itu dibuatnya untuk menutupi wilayah dada yang ketat dan terbentuk.

“Semoga gaun ini bisa menginspirasi calon pengantin muslimah. Design ini aku buat untuk menutupi wilayah dada yang ketat dan terbentuk. Adiba Khanza dan Egy Maulana datang ke saya dengan konsep tema yang unik” tulisnya.

Igun turun tangan langsung saat finishing pemasangan kerudung Adiba. Momen ini dibagikan salah seorang warganet dengan akun Ikawati Fitria. Dalam postingan yang berbeda, Igun kembali membagikan momen ketika dirinya berada di lokasi untuk memasangkan kerudung Adiba. Nampak dalam keterangan yang ditulisnya, Igun menerangkan filosofi dari gaun yang dibuatnya.

“Crafting a timeless masterpiece wedding dress in black and white for Adiba Khanza, capturing the essence for her beautiful personalities. May this dress symbolize the harmony of her journey, and may her marriage be a tapestry of happily ever after,” tulisnya.

Gaun resepsi Adiba Khanza dirancang oleh Ivan Gunawan/Foto: Instagram/Wong Hang

Profil Ivan Gunawan

Memiliki nama asli Ivan Gunawan Putra, putra bungsu Bambang Cahyo Gunawan dan Erna Gunawan, ini lahir di Jakarta, pada 31 Desember 1981.

Perjalanan karier Ivan Gunawan dimulai saat ia menjadi cover boy atau model majalah remaja pada 2002. Kemudian ia merambah dunia artis, presenter, sekaligus desainer kondang. Namanya tersohor hingga ke penjuru negeri.

Saat tampil di acara TV, Igun ini sering menampilkan diri dengan pembawaan yang nyentrik dan blak-blakan. Tentu hal ini menjadi salah satu ciri khasnya yang sulit dilupakan orang-orang.

Karya-karya dalam dunia mode sudah tidak diragukan lagi. Rancangan bajunya sangat laku entah dipasar nasional maupun pasar internasional. Selaras dengan beragam prestasi yang diukirnya baik dalam dunia entertainment maupun dunia mode, namanya pun semakin melambung tinggi.

Kecintaannya dalam dunia mode ini dimulai saat dirinya masih kecil. Igun yang merupakan keponakan dari perancang busana terkenal Adjie Notonegoro . Ia banyak belajar dari sang paman. Diketahui pula, Igun merupakan keturunan dari suku Jawa, Tionghoa, dan Belanda. Bahkan semasa kecil, dirinya pernah menetap di Singapura dan Hong Kong, sebelum memutuskan untuk pindah ke Indonesia.

Hingga kini, Ivan Gunawan bukan saja dikenal sebagai perancang busana, tapi salah satu selebritas ternama. Variety show Brownies yang tayang setiap hari di Trans TV dipandunya bersama Ruben Onsu, Ayu Ting Ting dan Wendi Cagur.

