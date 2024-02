Umi Pipik Sakit, Inneke Koesherawati Datang Berkunjung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Model dan aktris, Inneke Koesherawati menjenguk Umi Pipik yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kabar tersebut dibagikan oleh istri almarhum Uje dalam unggahan di Instagram pribadinya. Keduanya berfoto bersama ketika Pipik Dian Irawati tampak terduduk lemas dengan tangan yang diinfus.

"Jazaakillah khairan katsiran kakakku sayang @inekekoes selalu perhatian sama adeknya, love u so much. There is love and prayer in my heart that cannot be hidden," tulis Umi Pipik pada Sabtu, 3 Februari 2024.

Diketahui, keduanya memang sudah akrab dan bersahabat sejak dulu. Terlebih, saat artis yang populer di tahun 90-an itu memutuskan untuk hijrah serta memperdalam ilmu agama dengan kajian-kajian Al-Qur'an bersama Umi Pipik. Mereka beberapa kali berjumpa untuk menjalin silaturahmi. Kedekatan mereka hingga kini masih terjalin, terbukti dari kunjungan Inneke ke rumah sakit untuk menjenguk Umi Pipik.

Umi Pipik Sakit, Ditemani Anak dan Menantu

Istri mendiang Uje atau Ustad Jefri Al Buchori ini dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan selama beberapa hari. Berada dalam kondisi yang tak sehat, hingga kini penyakit yang diderita Umi Pipik belum diketahui. Beruntungnya, ketiga anak Umi Pipik, yakni Adiba Khanza, Abidzar Al-Ghifari, dan Ayla serta menantunya, Egy Maulana Vikri mendampingi ibu mereka yang berbaring di ranjang rumah sakit. Kabar sakitnya Umi Pipik ini diumumkan olehnya sendiri lewat keterangan dan foto di Instagramnya.

"Penyemangat (kurang bilal) laa tahzan, innallaha ma'ana. Jazakumullah khairan katsiran untuk semua doa dari teman-teman semua mohon maaf tidak bisa menjawab satu-satu, barakallahu fiik," tulis Umi Pipik.

Umi Pipik Dirawat, Dukungan Mengalir dari Rekan Artis

Sudah beberapa hari dirawat, dukungan dan doa dari rekan orang terdekatnya tak henti mengalir untuk pendakwah berusia 46 tahun itu. Melalui unggahan di Instagram Story, Umi Pipik membagikan foto-foto rekan yang mengunjunginya. Selain Inneke, ada pula aktor Sonny Septian dan istri, Fairuz Arafiq, hingga influencer serta pebisnis Marisya Icha, dan Shandy Purnamasari.

Dukungan dari Irish Bella juga hadir dalam bentuk hampers yang dikirimkan untuk Umi Pipik agar lekas pulih. Umi Pipik terus mendapatkan doa dari kerabat. Ia juga dijenguk oleh tim hadroh di majlim taklimnya.

