Film Dune: Part Two Raup Pendapatan Sekitar Rp 1,2 Triliun di Amerika Utara

TEMPO.CO, Jakarta - Film Dune: Part Two meraup 81,5 juta dolar atau setara dengan Rp1,2 triliun dari penjualan tiket di bioskop Amerika Utara, menjadikannya film terlaris pada akhir pekan penayangan perdana tahun ini.

Membawa bumbu pada tahun film yang sejauh ini sepi, film fiksi ilmiah baru Warner Bros Dune: Part Two melesat ke puncak box office Amerika Utara.

Dilansir dari CNA, perolehan di bioskop internasional pun juga gemilang. Dune: Part Two berhasil meraup US$97 juta atau Rp1,5 triliun di pekan perdana. Dengan demikian, Dune: Part Two telah berhasil mengantongi pendapatan total lebih dari Rp178 juta dolar AS atau sekitar Rp2,7 triliun pada pekan pertama penayangannya.

"Ini adalah pembukaan yang luar biasa" untuk sekuel fiksi ilmiah, kata analis David A Gross, seraya menambahkan bahwa sejumlah pemain internasional termasuk Anya Taylor-Joy, Timothee Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin, Lea Seydoux dan Javier Bardem memberikan dorongan tambahan.

Menyusul kesuksesan film Dune pertama yang tayang di bioskop pada 2021, Warner Bros Pictures kini memproduksi sekuel dari film tersebut yang bertajuk Dune: Part Two. Film ini diadaptasi pada novel terkenal Frank Herbert tahun 1965 dan disutradarai oleh Denis Villeneuve, yang pernah dinominasikan sutradara pilihan untuk Oscar.

Seperti film pertamanya Dune, film Dune: Part Two populer di studio IMAX dan format pemutaran film premium lain di Amerika utara. Format penayangan film premium berkontribusi hingga 48 persen dari pendapatan domestik film, sedangkan IMAX menyumbang pendapatan penjualan tiket US$ 18,5 juta, mewakili 23 persen dari pangsa pasar.

Dune: Part Two yang diproduksi dan didanai bersama Legendary Entertainment dibuat dengan biaya US$ 190 juta dolar dan sekitar 100 juta dolar AS lagi untuk promosi ke audiens global.

Angka penjualan tiket awal sekuel tersebut sudah jauh melampaui film pertamanya, Dune, yang pada pembukaan mengumpulkan 41 juta dolar us pada 2021. Film pertama Dune akhirnya meraup 402 juta dolar US secara global ketika film itu turun layar.

Film Dune: Part Two melanjutkan perjalanan karakter Paul Atreides melawan sosok House Harkonnen. Dune: Part 2 akan tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu, 28 Februari 2024. Film ini dibintangi aktor terkenal Timothée Chalamet sebagai Paul Atreides dan Zendaya sebagai Chani.

Dinukil dari Antara, Kaisar Shaddam IV, yang akan diperankan oleh Christopher Walken, menjadi karakter yang paling dinanti dalam pemeran Dune: Part Two. Selain itu, aktor lain yang akan turut memainkan peran baru yaitu Austin Butler dan Florence Pugh, yang masing-masing akan memerankan Feyd-Rautha Harkonnen dan Putri Irulan. Sedangkan Lady Margot, istri Bene Gesserit dari Count Hasimir Fenring, akan diperankan oleh Léa Seydoux.

Meski sempat tertunda perilisannya, film ini akhirnya akan rilis di bioskop pada 1 Maret 2024. Syuting untuk film tersebut berlangsung dari Juli hingga Desember 2022 di Hongaria dan Uni Emirat Arab. Berbeda dengan film pertamanya, Dune: Part Two hanya akan tayang di bioskop. Dune: Part Two awalnya dijadwalkan akan dirilis pada 20 Oktober 2023, tetapi tanggal tersebut diundur dua kali karena jadwal rilis studio lain.

Berikut daftar pemain film Dune: Part Two

1. Timothee Chalamet sebagai Paul Atreides

2. Zendaya sebagai Chani

3. Rebecca Ferguson sebagai Jessica

4. Javier Bardem sebagai Stilgar

5. Josh Brolin sebagai Gurney Halleck

6. Austin Butler sebagai Feyd-Rautha

7. Florence Pugh sebagai Princess Irulan

8. Dave Bautista sebagai Beast Rabben

9. Stellan Skarsgard sebagai Baron Harkonnen

10. Charlotte Rampling sebagai Reverend Mother Mohiam

MYESHA FATINA RACHMAN | SUKMA KANTHI NURANI

