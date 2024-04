Ulang Tahun ke-50, Victoria Beckham Reunian dengan Spice Girls: Hadiah Terbaik!

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Victoria Beckham merayakan ulang tahunnya ke-50 dengan menggelar pesta meriah di sebuah klub di London, Inggris pada Sabtu, 20 April 2024. Ia mengundang teman-teman lamanya di Spice Girls, girl band paling populer pada 1990-an untuk bereuni.

"Malam terbaik! Selamat ulang tahunku! Aku cinta kalian semua #SpiceUpYourLife," tulisnya pada keterangan unggahan video saat ia bersama keempat kawannya, yakni Mel B, Geri Halliwell Horner, Emma Bunton, dan Mel C menyanyikan lagu mereka berjudul, 'Stop' dan direkam oleh suaminya, David Beckham. Ia mengunggah video itu kemarin, Ahad, 21 April 2024.

Hadiah Terbaik Victoria Beckham: Reuni Spice Girls!

Dua jam lalu, Senin, 22 April 2024, Victoria menuliskan reuni mereka pada unggahan di Instagram ketika mereka berfoto berlima. "Hadiah terbaik untuk bersatu kembali! Terima kasih untuk semua teman dan keluarga saya yang telah merayakannya bersama saya! Cium!" tulisnya.

David Beckham, sebagai si perekam saat kelima eks anggota Spice Girls ini bereunian, tentu saja mengunggah di Instagram pribadinya, kemarin. "Maksudku ayolah @victoriabeckham, @melaniecmusic @officialmelb, @emmaleebunton, @gerihalliwell," tulisnya pada keteranan unggahan video, menyebut kelima eks anggota Spice Girls.

Unggahan pesepak bola legendaris Inggris ini diunggah ulang Mel B di Instagram Storynya. "Tentang tadi malam #tourdatescommingsoon," tulisnya.

Momen reunian ini menjadi malam yang menghadirkan kembali kenangan para penggemar Spice Girls. Kehadiran mereka dalam satu tempat, telah menciptakan kembali momen ikonik dalam sejarah band mereka.

Spice Girls. Foto: Instagram.

Mel B, dalam sebuah show Jennifer Hudson menyebut persahabatan mereka di Spice Girls. "Sungguh menakjubkan bahwa kami masih bisa tetap berteman, sudah 30 tahun berlalu," sambil menambahkan, "Sebagai sebuah grup, kalian bersatu seumur hidup karena kalian telah melalui pengalaman yang gila."

Setelah Spice Girls Bubar

Setelah Spice Girls bubar pada tahun 2000, kelima anggota bersatu kembali secara resmi untuk melakukan tur bersama pada akhir 2007 dan awal 2008. Pada 2012, mereka tampil di upacara penutupan Olimpiade di London. Penyanyi Spice Girls juga melakukan tur sebagai kuartet, tanpa Victoria pada 2019 dan juga mengadakan banyak reuni kecil informal selama bertahun-tahun.

Pada 2022, Victoria, Mel C, dan Emma menghadiri pesta ulang tahun Geri yang ke-50. Saat itu, mereka menari, bernyanyi bersama, dan menciptakan kembali koreografi tarian mereka untuk lagu hit band tersebut pada 1996, "Say You'll Be There." Saat itu, David juga membagikan video reuni tersebut dengan tulisan, "@officialmelb kamu dirindukan."

Spice Girls, grup vokal wanita Inggris dibentuk pada 1994. Kehadiran mereka telah mampu mendefinisikan ulang konsep girl group dengan menargetkan basis penggemar wanita muda. Spice Girls memimpin kebangkitan pop remaja pada 1990an. Mereka menjadi ikon pop saat itu. Setelah bubar, Victoria Beckham memfokuskan diri menjadi perancang busana.

EONLINE! INSTAGRAM

