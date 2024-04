Pengalaman Mendebarkan Nessie Judge, Mobil Mogok di Tengah Hutan Dini Hari Tadi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Youtuber, Nessie Judge menceritakan pengalaman mendebarkan saat tiba-tiba mobil mogok dan remnya blong di jalanan di tengah hutan dini hari tadi, Jumat, 19 April 2024. Lewat cuitan di akun Twitter/X-nya, ia bertanya kepada netizen yang memahami mesin mobil.

"Nerrorist, anyone awake yang ngerti mobil? I'm stuck in a situationnn tapi promise kalian jangan panik. I'm stuck di jalanan tengah hutan kirinya jurang. Apakah kalau rem ngempos berenti dulu akan baik lagi karena kepanasan? I'm sorry if this is a silly question," tulisnya. Nerrorist adalah sebutan untuk penggemar Nessie Judge. Influencer ini memiliki kanal Youtube yang kerap membahas tentang kisah horor dan misteri yang dikupasnya satu-satu.

Meskipun ia meminta agar pembaca tidak panik, tetap menimbulkan kehebohan sesaat. Banyak yang mengungkapkan kekhawatiran kepadanya. Apalagi, ia kemudian mengunggah video bagaimana kondisi mobilnya yang tidak bisa berjalan meski suara mesinnya masih berbunyi. Di depan mobil terlihat suasana gelap yang mencekam dan sepi.

Pada unggahan berikutnya, Nessie terdengar berdiskusi dengan seorang pria, kemungkinan suaminya, Andryan Gama. "Kamu turun dulu," kata seorang pria. "Maksudnya turun ke situ, buat ngelihat medannya kayak apa?" tanya Nessie Judge.

"Aku enggak ngerti tentang kendaraan but semoga kakak baik-baik saja, sebaiknya berhenti dulu mungkin sebelum memutuskan apa yang selanjutnya dilakukan, jangan dipaksa. Stay safe Kak Nessie, aku bantu RT dan like aja, Kak," tulis @divvaarch, kreator digital yang tinggal di Makassar membalas cuitan Nessie.

Ada juga netizen yang paham soal mesin mobil memberikan saran. "Sebaiknya berhenti duu dan jangan disiram air itu rem, biarin dingin dengan sendirinya. Terus kalau keadaan jalananya menurun, coba jangan pakai rem terus bantu pakai gigi yang rendah. Semoga bisa membantu," tulis @Dra***. "Sebaiknya berhenti dulu, jangan siram semua remnya, biarkan remnya istirahat. Kalau turunan, usahakan untuk jangan menginjak terus menerus remnya agar tidak terjadi ngempos atau blong. Gunakan gigi rendah dan injak rem secara berkala jika melaju diturunkan," balas @sat***.

Nessie agaknya menyimak semua saran. "Terima kasih guys!! Kami melakukan apa yang kalian katakan. Dan untungnya bapak villanya mau datang, padahal tim dia gak ada yang berani. Mendoakan semua kebahagiaannya," tulis praying for his eternal happiness," tulisnya.

Bantuan akhirnya datang. "Dia datang. Kami oke sekarang. Terima kasih sayang-sayang aku. Bagaimana aku bisa tanpa kalian guys, selamat malam, tidur yang nyenyak," tulis Nessie berikutnya.

