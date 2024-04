Jadi Juara Asia, Jonatan Christie Persembahkan untuk Papanya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet bulu tangkis Indonesia yang baru saja menjadi juara Asia, Jonatan Christie mempersembahkan kemenangannya untuk ayahnya, Andreas Adi Siswa. Tepat di hari kemenangannya, yang berhasil membungkam Li Shi Feng di depan publiknya sendiri dua gim langsung, di Badminton Asia Championship, Andreas berulang tahun yang ke-61.

Jonatan Christie Persembahkan Kemenangan untuk Ayah

"Happy Birthday! Spesial for him. Happy Birthday Papa, wish you all the best buat Papa. Semoga suka ya kadonya hari ini," tulisnya sambil mengunggah foto tangkap layar saat melakukan panggilan video dengan ayah dan ibunya, Marlanti Djaja, di Instagram Storynya, Ahad, 14 April 2024. Dalam foto itu, ia menunjukkan medali emas yang disabetnya kepada orang tuanya.

Kemenangan pria yang akrab disapa Jojo ini begitu berarti. Memenangi laga melawan atlet Cina di depan pendukungnya sendiri menunjukkan ketangguhan, daya juang, dan konsistennya. Pada 17 Maret lalu, ia juga memenangkan turnamen bulu tangkis tertua dunia, All England 2024 melawan Anthony Ginting.

Ketangguhan dan Kebangkitan Calon Ayah

Ia seolah ingin menunjukkan semangatnya berlaga menjelang Olimpiade 2024 Paris, sekaligus ketangguhan sebagai calon ayah. Selama ini, sekeras apapun berlatih, Jojo jarang menjadi juara turnamen. Kemenangan di All England yang merupakan tur BWF seri 1000 dan menjadi juara Asia dengan level sama, menunjukkan kekuatannya untuk tak menyerah.

Istrinya, Shania Junianatha, mantan personel JKT48, saat ini tengah hamil. Keduanya menikah pada 1 Desember 2023 di Gereja Katedral, Jakarta setelah cukup lama berpacaran.

Di halaman berandanya, Jojo juga mengunggah fotonya yang berkalungkan medali emas dan hadiah uang sebagai Juara Asia, hari ini. Jojo menyertakan lagu pujian sebagai tanda syukur kemenangannya ini karena campur tangan Tuhan. Dalam setiap kompetisi, Jojo selalu menunjukkan dirinya sebagai penganut Katolik yang saleh.

Ia menyitir ayat dalam Alkitab dalam keterangan unggahannya ini. "(6) Karena itu, rendah hatilah dirimu di bawah tangan Tuhan yang perkasa, supaya Ia mengangkat kamu pada waktunya. (7) Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, karena Ia mengasihi kamu. Petrus 5: 6-7 NIV," tulis Jonatan Christie.

Selamat Jojo! Terbang lebih tinggi di Thomas Cup dan Olimpiade Paris.

