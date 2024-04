Keseruan Aaliyah Massaid Nonton Konser Bruno Mars di Thailand: Fans dari Kecil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Aaliyah Annisa Jeffar Massaid atau Aaliyah Massaid membagikan momen keseruannya saat nonton konser Bruno Mars di Rajamangala National Stadium, Bangkok, Thailand. Pacar Thariq Halilintar itu mengkalim jika dirinya mengagumi penyanyi asal Amerika Serikat itu sejak kecil.

Aaliyah turut membagikan momen itu lewat Instagram Story pribadi miliknya @aaliyah.massaid. Cerita Instagram Aaliyah kurang lebih ada 10 slide foto maupun video yang menampilkan keseruannya saat menjajal konser pelantun lagu "Just the Way You Are".

"Dari kecil ngefans sama Bruno Mars dan setelah 10 tahun nonton lagi, masih amze sama suaranya, stage act, dan semua-semuanya deh," tulis Aaliyah pada Ahad, 31 Maret 2024, dengan latar belakang panggung dan memperlihatkan pemilik nama asli Peter Gene Hernandez bernyanyi.

Bukan Pertama Kali Aaliyah Massaid Nonton Konser Bruno Mars

Sebelumnya, Aaliyah mengatakan jika dia pertama kali menonton Bruno Mars 10 tahun yang lalu di Indonesia. Putri kedua dari mendiang Adjie Massaid dan Reza Artamevia ini mengekspresikan keseruannya.

"Pertama kali nonton Bruno Mars 2011/2012 yang lalu, sekarang akhirnya nonton lagi," tulis Aaliyah sambil memperlihatkan gelang tiket berwarna merah di pergelangan tangan kanannya. "The opening is just 100 persen amazing."

Aaliyah yang ditemani oleh Thariq Halilintar, juga membagikan momen saat dia bertemu dengan Al Ghazali, El Rumi, Eca Aura atau Elsa Japasal. Disela-sela menunggu Bruno Mars konser, Aaliyah sempat berbuka puasa di taman dekat venue.

Konser Bruno Mars di Thailand

Diketahui melalui Instagram resmi @livenationth, konser Bruno Mars diselenggarakan di dua negara secara berturut-turut. Salam unggahan Live Nation Tero, mengumumkan bahwa konser Bruno Mars akan dilakukan di Thailand sebanyak satu hari.

Namun, ada perubahan pada Sabtu, 16 Maret yang lalu, akun itu mengabarkan jika Bruno Mars akan menambah konsernya sehari lagi di Thailand yaitu pada Ahad, 31 Maret 2024. Setelah dari Thailand, Bruno Mars akan manggung di Singapura pada 5 dan 6 April mendatang.

Sebelum ke Thailand dan Singapura, Bruno Mars telah berhasil merampungkan agenda konsernya di Tokyo, Jepang sebanyak tujuh hari.

