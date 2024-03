Green Day akan Tampil di Panggung Konser Iklim

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik punk Green Day akan tampil dalam konser iklim global yang didukung oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di San Francisco, Amerika Serikat, pada 2 April 2024.

Laporan Channel News Asia, pada Jumat, 29 Maret 2024, dikutip Antara, acara yang diselenggarakan bersama Recording Academy itu ditujukan untuk menyoroti kesenjangan akibat perubahan iklim.

Konser Green Day

Ultra Q menjadi pembuka. Grup yang beranggota putra vokalis Green Day Billie Armstrong, Jakob Danger. Keuntungan dari konser tersebut akan disalurkan ke inisiatif keadilan iklim Hak Asasi Manusia PBB dan dana MusiCares.

Sebagai apresiasi komitmen terhadap keadilan sosial dan lingkungan Right Here, Right Now Global Climate Allience akan memberikan penghargaan kepada Green Day.

“Sebagai seniman dan aktivis yang terkenal di dunia, Green Day terus memanfaatkan pengaruh dan platform besarnya untuk menghadirkan kesadaran terhadap dampak perubahan iklim bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Truk dalam siaran pers, Sabtu, 30 Maret 2024.

Musik telah menjadi perantara dalam mengkampanyekan banyak isu sosial hingga lingkungan di dunia, seturut pandangan CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. Menurut dia, musik merupakan salah satu sumber daya terbesar manusia. “Kami berterima kasih atas dedikasi panjang Green Day dalam mempromosikan keadilan sosial,” katanya.

Tentang Green Day

Armstrong membentuk Green Day pada 1987 bersama pemain bass Mike Dirnt, dan penabuh drum John Kiffmeyer yang kemudian digantikan oleh Tré Cool. Album terobosan band, Dookie dirilis pada 1994. Album itu membawa punk rock ke dalam arus utama. Green Day telah merilis banyak album yang sukses sejak itu, termasuk American Idiot dan 21st Century Breakdown.

Selain karyanya dengan Green Day, Armstrong juga terlibat dalam proyek musik lainnya, termasuk band Pinhead Gunpowder, The Network, dan Foxboro Hot Tubs. .

Armstrong dikenal karena pertunjukannya yang bersemangat, suaranya yang khas, dan lirik yang bermuatan kritik politik. Dia telah memenangi banyak penghargaan sepanjang karier bermusik, termasuk Grammy Awards dan MTV Video Music Awards

