Deretan Prestasi Blackpink, Terbaru 1 Miliar Streaming di Spotify

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop Blackpink mendapat pencapaian baru dengan single How You Like That yang diluncurkan pada 2020. Sampai sekarang lagu itu sudah didengar secara streaming lebih dari 1 miliar di platform musik Spotify.

Laporan Yonhap, Jumat,15 Maret 2024, dikutip Antara, pencapaian itu membuat Blackpink menjadi girl group K-pop yang mencapai tonggak sejarah tersebut, menurut agensi mereka YG Entertainment. Saat ini, Blackpink, Lisa, Jennie, Rose dan Jisoo, memiliki 32 lagu yang masing-masing didengar secara streaming lebih dari 100 juta kali di berbagai platform musik global.

Pada 2023, Blackpink diakui oleh Guinness World Records sebagai girl group yang paling banyak didengar streaming di Spotify. Ketika Blackpink merilis How You Like That, lagu itu menduduki puncak tangga lagu musik domestik Korea Selatan dan mencapai nomor 33 di Billboard Hot 100 juga nomor 20 di British Official Singles Top 100.

Video musik How You Like That di platform YouTube telah dilihat lebih dari 1,2 miliar kali, sementara video koreografi lagu itu mencapai lebih dari 1,5 miliar tontonan

Prestasi Blackpink

1. Unggul Sejak 2019

Baca Juga: Zayn Malik akan Meluncurkan Album Baru Room Under The Stairs

Pada 2019 Black secara konsisten menduduki posisi pertama dalam daftar tahunan Spotify tersebut. Penghargaan ini menjadi tahun kelima mereka sebagai grup musik yang paling banyak dalam streaming. Blackpink mengungguli grup-grup perempuan lainnya di seluruh dunia.

2. MTV Video Music Awards 2023

Saat MTV Video Music Awards 2023, Blackpink memenangkan 2 piala dengan kategori berbeda, Group of the Year dan Best Choreography. Pencapaian ini menjadi sejarah baru, karena Blackpink menjadi girl group Asia yang menerima penghargaan tersebut. Setelah 24 tahun, band legendaris Amerika TLC menjadi girl group terakhir yang menang dalam kategori ini, pada 1999, dikutip dari Soompi.

3. Born Pink World Tour Blackpink

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Blackpink diketahui telah melakukan tur dunia di berbagai negara yang dimulai pada 15 Oktober 2022, dan rampung pada 17 September 2023. Born Pink World Tour Blackpink, telah mengumpulkan lebih dari 200 juta dolar Amerika dalam penjualan tiket.

4. Born Pink dan The Album

Blackpink telah mencapai tonggak sejarah baru. Kedua album mereka, Born Pink dan The Album, secara kolektif telah mengumpulkan lebih dari 2 miliar streaming di Spotify. Pencapaian luar biasa tersebut mengukuhkan status Blackpink sebagai satu-satunya girl grup yang memiliki pencapaian tersebut. Born Pink dan The Album khususnya memegang rekor sebagai album tercepat mencapai prestasi.

5. 93,2 juta subscribers YouTube

Sebelumnya Blackpink telah mencatat sejarah sebagai band Asia pertama yang tampil di Coachella untuk kedua kalinya. Mereka menjadi grup wanita dengan jumlah pengikut terbanyak di Spotify dan menjadi grup musik dengan jumlah pelanggan terbanyak di YouTube. Channel YouTube Blackpink kini memiliki 93,2 juta subscribers. Di majalah Billboard edisi 2 Maret 2023, untuk pertama kalinya grup K-Pop ini menghiasi sampulnya.

INTAN SETIAWANTY I ANTARA I SOOMPI

Pilihan Editor: Jisoo BLACKPINK Bikin Agensi Sendiri, Ini Nama-nama Akun Media Sosial BLISSOO