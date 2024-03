Transisi Jeon So Nee sebagai Mutan di Serial Parasyte: The Grey

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Jeon So Nee menjadi pemeran utama serial Parasyte: The Grey yang akan tayang muai Jumat, 5 April 2024 di Netflix. Dia memerankan Su In, seorang perempuan yang mencoba menjalani hidup bersama sebuah parasit bernama Heidi di dalam tubuhnya.

"Soo In berusia 29 tahun, dia bekerja sebagai kasir di supermarket dan tinggal sendirian tanpa keluarga dan sebelum dia bertemu Heidi, si parasit, dia berpikir bahwa orang-orang seharusnya kesepian dan mereka semua sendirian," kata Jeon So Nee dalam konferensi pers yang diikuti Tempo secara virtual pada Selasa, 26 Maret 2024.

Karakter Jeon So Nee di Parasyte: The Grey

Su In terperangkap di antara wujudnya sebagai manusia dan pengaruh parasit. Heidi adalah parasit yang hidup di tubuh Su In setelah sebuah kecelakaan berat. Sebagai mutan yang setengah parasit dan setengah manusia, Su In tak sepenuhnya tergolong manusia maupun parasit.

Jeon So Nee dalam serial Parasyte: The Grey. Dok. Netflix

Menurut aktris 33 tahun itu, karakter yang diperankannya itu sangatlah menarik karena mengalami perubahan drastis terutama soal pandangannya mengenai kehidupan. Su In awalnya tidak terlalu peduli dengan hidup, namun setelah parasit bernama Heidi ada di dalam tubuhnya, pikirannya mulai berubah.

"Dia menjadi berpikir tentang betapa baiknya memiliki orang-orang di sekitarnya dan betapa menyenangkannya hidup dan bertahan hidup, jadi menurutku transisi itu sangat menghibur dan penuh makna," katanya.

Suara Jeon So Nee Berbeda di Parasyte: The Grey

Dalam kesempatan yang sama, sutradara Yeon Sang Ho mengatakan kalau karakter Su In dan Heidi yang diperankan sekaligus oleh Jeon So Nee saling bertolak belakang. "Heidi adalah tipe yang sangat logis sementara Su In adalah tipe yang sangat emosional karena dia adalah manusia," kata Yeon Sang Ho.

Selain tampilan fisik dengan bantuan teknologi efek visual, sutradara memilih untuk membedakan nada suara Su In dan Heidi. Jeon So Nee akhirnya harus bergantian menggunakan dua nada suara di sepanjang serial ini.

"Sebelum kami masuk ke produksi, saya merekam nada suara yang berbeda dan bertemu sutradara Yeon untuk mendengarkannya lalu kami berbicara banyak tentang nada vokal Heidi. Dia memberi beberapa saran tentang nada vokal Heidi dan itulah cara kami menciptakan nada suara Heidi," kata Jeon So Nee.

Serial Parasyte: The Grey tayang 5 April 2024. Dok. Netflix

Alasan Jeon So Nee Tertarik Bintangi Parasyte: The Grey

Serial thriller fiksi ilmiah ini diadaptasi dari manga legendaris berjudul Parasyte karya Hitoshi Iwaaki yang telah terjual lebih dari 25 juta kopi di lebih dari 30 wilayah dan negara. Jeon So Nee mengaku sebagai penggemar dari manga tersebut. Dia sangat penasaran akan seperti apa jalan cerita versi serialnya ini yang bukan berlatar di Jepang, melainkan Korea Selatan.

"Ketika membaca naskahnya, saya pikir sangat bagus karena ini adalah cerita yang benar-benar baru tetapi ada aspek tertentu yang memberi petunjuk pada manga aslinya, jadi para penggemar manga asli juga akan menemukan Easter eggs (pesan tersembunyi) itu di serial ini," kata Jeon So Nee.

Parasyte: The Grey menghadirkan kisah ketika parasit menguasai Korea. Serial ini memiliki latar, karakter-karakter, maupun jalan cerita yang baru sembari tetap mempertahankan dunia imajinatif dan pesan mendalam dari manga aslinya. Serial ini juga mengikuti berbagai upaya Tim Grey, kelompok yang berusaha memerangi berbagai parasit misterius yang hidup dari tubuh manusia.

