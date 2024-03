Stevie Agnecya Meninggal, Samuel Rizal Akui Kenangan tentang Mantan Istrinya Selalu Ada

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Artis dan sekaligus mantan suami dari mendiang Stevie Agnecya, Samuel Rizal Arifin membagikan pesan sedih sepeninggal ibu dari putrinya itu pada Kamis malam, 21 Maret 2024. Aktor film Eiffel I'm in Love ini mengenang mantan istrinya itu di Instagram Storynya pada Jumat malam, 22 Maret 2024.

"Selamat tinggal, mungkin untuk selamanya. Perpisahan itu seperti akhir. Tapi di hatiku ada kenangan dan kau selalu ada. Karena kau memberiku salah satu hal yang sangat berharga di dunia ini," tulis Samuel.

Diketahui, Samuel Rizal dan Stevie Agnecya menikah pada 12 Februari 2012. Tepat di empat tahun pernikahan mereka, keduanya memutuskan berpisah pada Februari 2016.

Doa Samuel Rizal untuk Stevie Agnecya

Meninggalnya Stevie tampaknya menjadi kenangan terdalam bagi Samuel, meski model itu telah menikah lagi dengan seorang pilot, Anggi Pratama Zayn. Ia mendoakan ibu dari anaknya itu tenang di dalam kuburnya. "Doaku selalu menyertai kamu untuk selamanya, selamat jalan," tulis Samuel lagi dengan latar lagu Billie Eilish dengan judul 'What Was I Made For?'

Aktor Samuel Rizal. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Kabar Stevianne Agnecya atau yang akrab disapa Stevie Agnecya meninggal itu diungkap oleh teman dekatnya, aktris Violenzia Jeanette.

"Innalillahi wa innailaihi rooji'uun. Telah meninggal dunia ananda Stevie Agnecya istri dari Anggi Pratama hari ini jam 19.35 di RSCM. Besok akan dimakamkan di Tanah Kusir setelah sholat Jumat. Mohon doanya ya," tulis Vio di Instagram Story pada hari yang sama.

Stevie meninggal dalam usia 32 tahun. Ia meninggalkan tiga anak. Pertama, anak perempuan yang diperolehnya saat menikah dengan Samuel Rizal dan dua anak laki-laki, buah hatinya bersama Anggi. Saat menikah dengan Anggi pada 2017, Stevie mualaf dan mendapat nama Halima Insyirah.

Unggahan terakhir Stevie Agnecya di Instagram

Unggahan terakhir Stevie Agnecya di Instagram adalah pada Agustus 2023 ketika merayakan ulang tahun dengan menggelar syukuran bersama ratusan anak yatim. "Setiap detik...setiap menit...setiap jam...setiap saat....hanya bisa bilang terima kasih ya Allah. Terima kasih masih bisa melaksanakan syukuran untuk bertambahnya umurku dengan ratusan anak-aak ini yaa Allah," tulisnya.

Kini, unggahan tersebut telah dibanjiri ucapan belasungkawa dari teman-temannya dan netizen. Rekan-rekannya sesama artis mengungkapkan duka cita mereka kepada pengusaha skincare dan pengurus badan ini.

