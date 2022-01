Baru 4 Hari Tayang di Bioskop, Makmum 2 Ditonton 222 Ribu Penonton

TEMPO.CO, Jakarta - Pemutaran film Makmum 2 menuai sukses besar. Baru diputar empat hari sejak 30 Desember 2021, Makmum 2 sudah terjual 222.121 kursi bioskop. Titi Kamal pun merasa amat bahagia setelah mendapatkan hasil yang amat menyenangkan dari pemutaran film itu.

Terjualnya kursi penonton sebesar itu di masa pandemi Covid-19 ini tentu sangat mengagumkan. Titi Kamal pun mengungkapkan perasaan gembiranya di beranda akun Instagramnya, Senin, 3 Januari 2022.

"4 hari penayangan 222 ribu penonton!!! KALIAN TERLALU KERENNNNN!!! Terharu banget. Di masa pandemi antusiasnya luar biasa!!!! MAJU TERUS FILM INDONESIA. Thank you for watching #MAKMUM2. AYO KE BIOSKOP!!! To all casts & crew & Team MAKMUM2, kalian keren!!" tulis istri Christian Sugiono ini memberikan keterangan di video yang diunggahnya ini.

Di video itu merupakan promosi untuk menonton film disertai cuplikan ketegangan yang dirasakan Titi saat merasa ada yang menjadi makmum di salatnya. Meski hanya cuplikan tak sampai satu menit, ketegangan dan ketakutan yang diekspresikan dari wajah Titi Kamal itu sampai ke pembaca unggahannya. Suara teriakan ketikan di cuplikan adegan itu berhasil membuat terkejut dan merinding.

Sutradara film Makmum 2, Riza Pahlevi pun mengomentari unggahan ibu dua anak itu. "Alhamdulillah," tulisnya. Ada netizen yang memuji setelah melihat film itu. "Best banget filmnya Mbak Titi, ditunggu Makmum 3 nyaaa," tulis @ikyy****. "Masyaallah keren ya, di tengah pandemi, akhirnya menggeliat sampai 222 ribu," tulis @achi***.

Selain Titi Kamal, Makmum 2 juga dibintangi Samuel Rizal dan Pritt Timothy, Marcella Zalianty, Dea Panendra, dan Ence Bagus. Makmum 2 menceritakan kisah Rini yang memiliki seorang anak laki-laki. Rini baru saja kehilangan sang suami dan budenya yang meninggal. Saat pulang kampung untuk melayat, anak Rini tiba-tiba saja menghilang. Ia kemudian ditemukan di tengah hutan dengan kondisi tak sadarkan diri. Mulai saat itu, Rini pun mulai diganggu oleh sosok menyerupai makmum. Rini pun harus berjuang untuk menyelamatkan satu-satunya keluarganya yang tersisa.

