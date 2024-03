Lee Sun Bin Dipastikan Main Drama Potato Research Institute Bareng Kang Tae Oh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Sun Bin dipastikan akan membintangi drama baru Potato Research Institute. Dia akan beradu akting dengan Kang Tae Oh, yang baru selesai menjalani wajib militernya hari ini, Selasa 19 Maret 2024.

Potato Research Institute merupakan drama komedi romantis yang berlatar pusat penelitan kentang di lembah pegunungan. Di tengah pusat penelitian ini ada romansa antara orang dewasa.

Drama ini merupakan kerja sama antara penulis Kim Ho Soo dan sutradara Kang Il Soo. Keduanya pernah bekerja sama sebelumnya dalam Rookie Historian Goo Hae Ryung.

Peran Lee Sun Bin

Lee Sun Bin akan berperan sebagai Kim Mi Kyung, seorang peneliti kentang dengan pengalaman 12 tahun di Potato Research Institute. Namun dia terlihat seperti seorang pengangguran di lingkungan sekitarnya. Tapi ketika mengucapkan istilah biologis, auranya sebagai peneliti langsung terlihat.

Kim Min Kyung diceritakan sedang mengerjakan proyek rahasia membuat kentang atas namanya sendiri. Di tengah perjalanan mengerjakan proyek itu dia menjalin hubungan asmara dengan So Baek Ho, direktur baru Potato Research Institute.

So Baek Ho adalah sosok yang mempesona dengan penampilan visualnya dan bersuara lembut. Tapi tidak seperti penampilannya, perilakunya sederhana dan tidak terduga.

Comeback Kang Tae Oh

Menurut laporan OSEN, karakter So Baek Ho akan diperankan oleh Kang Tae Oh. Namun agensinya menanggapi bahwa dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut. “Potato Research Institute adalah proyek yang saat ini sedang dipertimbangkan secara positif oleh Kang Tae Oh," kata agensi.

Kalau Kang Tae Oh menerima tawaran tersebut, Potato Research Institute akan menjadi drama pertama setelah menyelesaikan wajib militer. Aktor Extraordinary Attorney Woo itu, menjalani wajib militer pada 20 September 2022. Hari ini, 19 Maret 2024, dia resmi menyelesaikan wajib militer.

Penampilan Lee Sun dan Kang Tae Oh dalam Potato Research Institute tentu akan dinantikan penggemarnya. Rencananya drama ini akan tayang di tvN pada paruh kedua 2024 atau 2025.

SOOMPI | STAR NEWS KOREA

