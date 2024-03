Drake Manjakan Wanita Hamil dari Bangku VIP hingga Hadiah Rp 393 Juta Saat konser di Texas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drake kerap menujukkan sikap dermawan selama konser tur It's All a Blur bersama J.Cole. Seperti yang terjadi baru-baru ini saat konser di Frost Bank Financial Center di San Antonio, Texas, Sabtu 16 Maret 2024. Penyanyi rap itu kembali mewujudkan permintaan penggemarnya yang sedang hamil.

Saat sedang menampilkan Sexxy Red dan SZA, Drake membaca poster yang dibawa seorang wanita. Poster itu bertuliskan, 'Saya hamil lima bulan, bisakah kamu menjadi ayah yang kaya untuk bayi saya?"

Drake kemudian menjawab, bahwa dia tidak ingin menyinggung ayah bayi yang sebenarnya. Dia kemudian meminta agar wanita hamil itu ditempatkan di bangku VIP yang aman. Hal ini untuk mencegah dia berdesakan saat Drake menampilkan lagu-lagu yang bertempo cepat.

Terakhir tentu saja dia menawarkan hadiah untuk penggemar tersebut. "Saya ingin memberi Anda US$25.000 sehingga Anda bisa menajdi mama yang kaya," ujarnya disambut tepuk tangan meriah, dalam video yang diunggah di X (dulu Twitter).

Kebiasaan menawarkan hadiah

Ini bukan pertama kalinya pria berusia 37 tahun itu memberikan hadiah kepada penggemanya selama konser enam bulan terakhir. Contohnya, saat berjalan di atas panggung di Los Angeles Agustus lalu, dia membawa tas Hermes Birkin merah muda.

Baca Juga: Dampak Ekonomi Konser Taylor Swift dan Coldplay di Singapura Disebut Tembus Rp 11 Triliun

Dia kemudian mengamati deretan penonton untuk mencari penerima yang beruntung. Kemudian memberikan tas mewah seharga US$10 ribu hingga US$30 ribu atau sekitar Rp 157 juta hingga 472 juta.

Sementara di bulan Oktober sedikit berbeda. Pelantun "First Person Shooter" itu biasanya memberikan hadiah kepada penggemar wanita. Kali ini dia memberikan hadiah kepada penggemar pria yang gagal menonton konser bersama pacarnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Padahal penggemar itu sudah menghabiskan uang tabungan untuk membeli tiket konser Drake. Tapi mereka ternyata harus putus sebelum konser itu berlangsung. Drake pun memberikan hadiah senilai US$50 ribu atau sekitar Rp 787 juta kepada penggemar itu. "Kau tahu? Dia akan merasa sangat kacau karena aku akan memberimu 50 ribu (dollar), jadi kau akan santai malam ini," ujarnya.

Hadiah terbesar

Kebaikan Drake belum berakhir, sampai awal bulan ini dia memberikan hadiah terbesarnya. Pemenang Grammy itu menawarkan hadiah paling besar kepada penggemarnya saat konser di T-Mobile Center, Kansas City, Missouri.

Penggemar itu harus membayar utang hipotek rumah ibunya yang sudah meninggal sebesar US$160 ribu atau sekitar Rp 2,5 miliar. "Saya akan membayar dari kantong saya. Itu akan datang dari saya. Beristirahatlah dengan tenang untuk ibumu," katanya.

PEOPLE

Pilihan editor: Drake Beri Mercedes-Benz G-Wagon ke Penggemar di Konser Toronto