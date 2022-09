Siap Wajib Militer, Kang Tae Oh Cukur Rambut dan Ucap Perpisahan ke Fans

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kang Tae Oh membagikan foto dirinya dengan potongan gaya rambut baru dan mengucapkan ungkapan terima kasih sekaligus salam perpisahan kepada fansnya karena dirinya akan mengikuti wajib militer. Ia membagikan momen tersebut di laman Instagram pribadinya pada Senin, 19 September 2022.

“Terima kasih atas dukungan dan cinta yang melimpah. Saya akan melakukan perjalanan yang baik. Sampai berjumpa lagi.” Tulisnya dalam keterangan foto.

Bintang Extraordinary Attorney Woo ini, akan secara resmi mendaftar wajib militer pada Selasa, 20 September 2022 tanpa acara khusus. Kang Tae Oh akan memasuki pusat pelatihan rekrutmen divisi ke-37 yang berlokasi di Kabupaten Jeungpyeong, Provinsi Chungcheong Utara. Ia akan menerima pelatihan dasar selama empat minggu dan kemudian bertugas sebagai tentara aktif selama 18 bulan. Diharapkan Kang Tae Oh akan selesai wajib militer pada 19 Maret 2024.

Kang Tae Oh mendapatkan banyak dukungan melalui Instagramnya dari beberapa bintang ternama termasuk Ahn Bo Hyun yang meninggalkan komentar di laman Instagram Kang Tae Oh. “Kembalilah dengan selamat," tulis Ahn Bo Hyun.

Kang Tae Oh. (Instagram/@channel.ena.d)

Lawan mainnya di drama Run On, Sooyoung yang merupakan anggota grup Girls' Generation atau SNSD, juga meninggalkan komentar di Instagram Kang Tae Oh berupa dukungan. “Chestnut, kembalilah dengan baik!!!," tulisnya.

Meski sudah setahun lebih drama tersebut tamat, Kang Tae Oh masih menjaga hubungan baik dengan para pemain dan kru Run On. Pada 27 Agustus 2022 melalui Instagram, Kang Tae Oh mengunggah beberapa foto menggemaskan saat hangout bersama Im Siwan, Sooyoung SNSD, Shin Se Kyung, serta sutradara dan penulis Run On. Selain reuni, pertemuan tersebut sekaligus untuk perpisahan untuk Kang Tae Oh yang akan wajib militer.

Dalam foto-foto tersebut, Kang Tae Oh mengangkat papan dengan pesan yang menyebutkan pendaftaran militernya yang akan datang, termasuk "Tae Oh, jika kamu pergi ke militer, kami akan memastikan untuk ..." dan "Tae Oh, militer." Satu pesan yang merujuk padanya sebagai Young Hwa, nama karakternya dari Run On, berbunyi, “Young Hwa… militer…” Kang Tae Oh juga mengunggah beberapa foto buram dirinya yang diambil Sooyoung saat jalan-jalan, menulis dengan judul, “..? Foto oleh Sooyoung Choi.” Sooyoung dengan bercanda menjawab di komentar, “Karena aku tahu tentang getaran.”

Kang Tae Oh memulai debutnya sebagai bagian dari grup aktor 5urprise di bawah Fantagio dengan serial web After School: Lucky or Not. Lalu ia telah muncul dalam peran pendukung dalam drama The Tale of Nokdu, My First First Love, Run On dan Doom at Your Service.

Kang Tae Oh menjadi peran utama sebagai Lee Jun Ho dalam drama berbasis hukum Extraordinary Attorney Woo pada Juni 2022 yang membuatnya semakin terkenal. Bertindak sebagai bagian dari tim litigasi, chemistry-nya dengan Park Eun Bin membuat para penggemar terkesan. Dalam drama terakhirnya sebelum wajib militer, aktor tersebut melihat banyak dukungan datang kepadanya.

NABILA RAMADHANTY PUTRI DARMADI | SOOMPI | PINKVILLA

