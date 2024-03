Film Konser Taylor Swift: The Eras Tour Sudah Tayang, Ada yang Spesial untuk Fans

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film konser Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) tayang mulai Jumat, 15 Maret 2024 secara eksklusif di Disney+ Hotstar. Ini merupakan film konser secara keseluruhan dan mencakup lagu “cardigan”, serta empat lagu akustik tambahan seperti “Maroon”, “Death By A Thousand Cuts”, “You Are In Love”, dan “I Can See You”.

Dalam rangka tayangnya film konser Taylor Swift: The Eras Tour, Disney+ Hotstar menghadirkan pengalaman spesial kepada para penggemar berupa instalasi photo spot yang terinspirasi dari The Eras Tour dan desain User Interface (UI) spesial pada platform streaming Disney+ Hotstar yang terinspirasi dari album- album Taylor Swift.



Instalasi Foto Ala Taylor Swift Baca Juga: Sandiaga soal Dampak Ekonomi Konser Dunia Digelar di RI: Bukan Mustahil Mencapai Rp 1 Triliun

Para penggemar Taylor Swift dapat mengunjungi instalasi photo spot yang terinspirasi dari The Eras Tour mulai Kamis, 14 Maret 2024 hingga 3 April 2024 di Ground Floor Pacific Place Mall, Jakarta Selatan pada pukul 10.00 - 21.30 WIB. Melalui instalasi ini, para penggemar dapat merasakan suasana dan pengalaman menarik yang terinspirasi dari karya-karya yang dimiliki oleh penyanyi sekaligus penulis lagu tersebut.

Instalasi yang terinspirasi dari konser Taylor Swift: The Eras Tour di Ground Floor Pacific Place Mall, Jakarta Selatan. Dok. Disney+ Hotstar



Desain Tampilan Disney+ Hotstar Berdasarkan Album Taylor Swift Baca Juga: Dari Singapura, Taylor Swift dan Travis Kelce Terbang dan Hadir di Pesta Oscar Gucci

Selain itu, para penggemar juga dapat menikmati desain UI spesial di Disney+ Hotstar. Tayangan di Disney+ Hotstar dikategorikan berdasarkan album dari Taylor Swift, mulai dari album Fearless dengan kategori tayangan super hero dan penuh petualangan. Album Speak Now dengan kumpulan tayangan penuh keajaiban, princess, dan dragons.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Album Red yang menghadirkan rekomendasi tayangan dengan tema poster berwarna merah. Album 1989 mengkategorikan tayangan klasik dari tahun lahir Taylor Swift. Album reputation dengan kategori tayangan big reputations, end-games, dan snakes. Album Lover dengan tema tayangan romansa dan alunan lagu.

Album folklore dengan tayangan cottagecore, folklore, dan fabel. Album evermore menampilkan tayangan dongeng cinta, petualangan penyihir, dan keindahan hutan. Album Midnights menampilkan nuansa gemerlap di malam hari.

Tampilan desain user interface di Disney+ Hotstar ini dapat dinikmati mulai kemarin sampai 18 Maret 2024 pukul 12.00 WIB.

Pengalaman sinematik yang mencetak sejarah dari artis pemenang Grammy sebanyak 14 kali, Taylor Swift: The Eras Tour yang disutradarai oleh Sam Wrench, berhasil menghasilkan lebih dari 260 juta dolar AS di seluruh dunia pada box office global, menjadikannya film konser terlaris sepanjang masa.

Pilihan Editor: Serba-serbi Konser Taylor Swift Selama 6 Hari di Singapura Mulai Malam Ini