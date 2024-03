Han So Hee Akui Pacaran dengan Ryu Jun Yeol Sejak Awal 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Han So Hee mengakui bahwa dirinya sedang berpacaran dengan Ryu Jun Yeol. Namun, dia menegaskan bahwa hubungan mereka baru berjalan awal tahun ini atau beberapa bulan setelah Ryu Jun Yeol putus dengan Hyeri Girl's Day.

Setelah agensinya membantah kemarin, Han So Hee kini membuat tulisan panjang di blog pribadinya pada Sabtu, 16 Maret 2024. Bintang The World of the Married itu menuliskan beberapa poin yang perlu dia luruskan akibat rumor dan unggahan Instagram Story-nya yang menjadi sorotan netizen.

"Halo semuanya. Selama dua hari terakhir, ada orang-orang yang sangat terkejut dan terluka dengan berita tentang saya, dan Anda sangat terkejut bukan? Jujur saja, akan lebih baik jika aku memberi tahu kalian melalui sebuah artikel, tapi menurut pendapatku, aku pikir itu akan lebih dekat dengan sebuah pemberitahuan, jadi aku menulis ini dengan harapan bahwa aku dapat sedikit melukai penggemarku yang berharga," tulis Han So Hee.

Han So Hee dan Ryu Jun Yeol Bertemu di Pameran

Selain membenarkan rumor kencannya, Han So Hee juga menceritakan sedikit bagaimana dia bertemu dengan Ryu Jun Yeol. "Pertama, memang benar bahwa kita menjalin hubungan dengan perasaan positif. Namun, saya berharap orang-orang tidak menggunakan kata 'transfer'. Memang benar kami bertemu melalui pameran, tapi aku pergi ke sana melalui seorang teman yang merupakan seorang fotografer dengan tujuan melihat pameran tersebut, dan karena aku mendengar berita bahwa kami mungkin akan mengerjakan sebuah proyek bersama, aku akhirnya menyapa," tulisnya.

Sebelumnya, beberapa orang mencatat bahwa pada November lalu, Han So Hee mengunggah foto dirinya menghadiri pameran foto Ryu Jun Yeol tepat pada waktu yang sama ketika berita putusnya dengan Hyeri diumumkan.

Han So Hee dan Ryu Jun Yeol Pacaran Awal Tahun 2024

Han So Hee dan Ryu Jun Yeol mulai berpacaran pada awal tahun 2024. Menurut Han So Hee, saat itu Ryu Jun Yeol dan Hyeri sudah putus sejak awal 2023. Namun, dia membenarkan memang kabar putusnya Ryu Jun Yeol dan Hyeri baru diumumkan kepada publik pada November 2023.

"Saat kami bertukar perasaan satu sama lain, itu sudah awal tahun 2024, dan perpisahannya dengan orang itu sudah selesai di awal tahun 2023," tulisnya. "Saya dengar artikel berita tentang perpisahan itu terbit di bulan November. Berdasarkan fakta ini, saya menegaskan perasaan saya sendiri, dan saya terus melanjutkan hubungan tersebut."

Han So Hee Diduga Minta Maaf ke Hyeri

Berikutnya, Han So Hee mengaku menyesal dengan unggahan Instagram Story-nya yang menampilkan foto seekor anjing sambil memegang pisau. Dalam unggahan untuk menanggapi rumor asmara dirinya dengan Ryu Jun Yeol, Han So Hee mengaku tidak tertarik dengan orang yang telah memiliki pasangan.

"Saya tidak suka orang yang memiliki pasangan, saya tidak membimbing mereka sambil mengatakan kami hanya berteman, saya tidak Saya tidak tertarik pada mereka, saya tidak menjalin hubungan dengan mereka, dan saya tidak menghalangi hubungan orang lain," tulisnya pada Jumat, 15 Maret 2024. Sebagai tanggapan terhadap unggahan Hyeri sebelumnya, Han So Hee menambahkan, “Saya juga menganggap ini lucu" di bagian bawah.

Hari ini, Han So Hee menyadari bahwa unggahannya itu menyedihkan dan tidak seharusnya dia melakukan hal seperti itu. "Seharusnya aku diam saja, tapi meskipun aku tidak ingin melihat rumor dan klaim bahwa aku mulai berkencan dengan (Ryu Jun Yeol) sebelum dia putus, aku masih melihat dan mendengarnya, jadi untuk sementara aku kehilangan alasan dan bersikap kasar," tulis Han So Hee.

Meskipun tidak menyebutkan namanya secara langsung, Han So Hee juga menyatakan bahwa dia akan meminta maaf kepada Hyeri atas Instagram Story-nya yang sekarang dihapus. Dia merasa tindakannya kemarin sangat tidak bijaksana.

"Saya akan meminta maaf kepada orang itu (Hyeri) mengenai fakta ini, dan saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda semua karena tidak bereaksi dengan bijak. Karena aku bertindak berdasarkan emosiku dan bukan pemikiran rasional, aku mengakui bahwa ini sepenuhnya kesalahanku, apapun alasanku," tulis Han So Hee.

Rumor bahwa Han So Hee dan Ryu Jun Yeol terlibat asmara mulai menyebar secara online pada Jumat, 15 Maret 2024 setelah seseorang melihat mereka berlibur bersama di Hawaii. Pada hari yang sama, agensi Ryu Jun Yeol mengonfirmasi bahwa aktor tersebut berada di Hawaii tetapi menolak mengomentari rumor tersebut, sementara agensi Han So Hee awalnya membantah rumor tersebut dengan mengatakan bahwa aktris tersebut sedang berlibur bersama teman dekat.

