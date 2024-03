Kim Soo Hyun Jadi Aktor Termahal, Ini 7 Karakter Ikonik yang Dia Perankan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai aktor Korea dengan bayaran tinggi, Kim Soo Hyun disebut-sebut memiliki standar sendiri dalam memilih proyek drama korea yang akan dilakoninya. Tak heran, drakor yang selalu dimainkannya mendapatkan rating tinggi untuk setiap episodenya, berikut 7 karakter ikonik Kim Soo Hyun dalam drama Korea.

1. Song Sam Dong - Dream High

Drama Korea remaja ini menjadi awal dari ketenaran Kim Soo Hyun dan beberapa aktor lain seperti Bae Suzy, IU, Taecyeon, Park Seo Joon, dan lainnya. Karakter Kim Soo Hyun di sini sebagai Song Sam Dong, dilansir dari lovekrish.com, Sam Dong seorang pemuda yang memiliki mimpi menjadi pemilik peternakan di desanya. Namun, mimpi itu berubah ketika dirinya sekolah di SMA Seni Kirin, Sam Dong punya bakat di bidang musik.

2. Raja Lee Hwon - The Moon That Embraces the Sun

Mengulik dari Asian Wiki, karakter Raja Lee Hwon berhasil dibawakan dengan apik oleh Kim Soo Hyun. Mulanya Lee Hwon remaja adalah sosok ceria dan terbuka terhadap siapapun, namun, kepergian Yeon Woo yang ia cintai mengubahnya menjadi sosok yang dingin serta angkuh. Perlahan sikapnya berubah menghangat saat bertemu sosok dukun bernama Wol.

3. Do Min Joon - My Love From the Star

Memerankan sosok alien yang tersesat di bumi, Kim Soo Hyun kembali memukau penggemar dengan aktingnya yang luar biasa. Dikutip dari laman Fandom seorang alien jatuh ke bumi saat meteor jatuh, dirinya terjebak pada Dinasti Joseon yang mempertemukannya dengan manusia bumi. Gadis pertama yang ia selamatkan ternyata di masa depan bereinkarnasi menjadi wanita dewasa yang ia cintai.

4. Baek Seung Chan - The Producers

Mengulik dari myasianmovie.wordpress.com, drama "The Producers" mengangkat latar belakang kehidupan para produser dan aktris variety show Korea Selatan. Di sini Kim Soo Hyun berperan sebagai Baek Seung Chan yang merupakan PD pendatang baru di tempat kerjanya. Konyol dan ceroboh adalah kebiasaan Baek Seung Chan yang berhasil mengocok perut penonton.

5. Moon Gang-tae - It's Okay to Not Be Okay

Dalam drakor dengan tema psikologi, Kim Soo Hyun beradu akting dengan aktris Seo Yeji. Kemistri yang dibangun mengingatkan penonton dengan kemistri Kim Soo Hyun dengan Jun Ji-hyun. Moon Gang-tae seorang perawat di rumah sakit kejiwaan, memiliki kakak yang autis. Kakaknya menggemari buku dongeng yang ditulis oleh Seo Yeji.

6. Pemilik Hotel Baru - Hotel del Luna

Kim Soo Hyun tampil sebagai cameo di drama IU ini, melansir dari Soompi, menjelang ending penampilan Kim Soo Hyun mengejutkan penonton dengan karakter sebagai pemilik hotel baru Hotel del Luna. Meskipun meninggalkan tanda tanya akankah ada season kedua, nyatanya "Hotel del Luna" hanya memiliki 1 season saja.

7. Baek Hyun-woo - Queen of Tears

Terbaru drakor Kim Soo Hyun berjudul "Queen of Tears" mempertemukan sang aktor dengan Kim Ji Won. Dikutip dari Times of India karakter Baek Hyun-woo adalah sosok cerdas dan berpendidikan tinggi yang berhasil mempersunting hati keluarga Chaebol. Namun, dirinya memiliki suatu rahasia yang disimpannya rapat-rapat dari siapapun.

