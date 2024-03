Mengenal Luke Hemmings, Vokalis 5SOS yang akan Tur Solo 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Vokalis grup musik Australia 5SOS yang juga solois Luke Hemmings akan tur solo pada April 2024. "Saya bersiap untuk mengadakan tur. Semoga bisa melihat kalian semua di sana,” kata Hemmings melalui akun Instagram dia, Senin, 11 Maret 2024, dikutip Antara.

Ia menjelaskan, informasi mengenai prapemesanan tiket untuk tur konser Nostalgia For A Time That Never Existed di wilayah Amerika Serikat akan dimulai pada 12 Maret 2024.Seluruh pembelian tiket dengan mengakses lukehemmingsofficial.com.

Tur konser Luke Hemmings rencananya akan dimulai di Paris, Prancis pada 4 Mei 2024 dan berakhir di Brisbane, Australia pada 16 Juni 2024 apabila tidak ada penambahan jadwal konser di tempat lain.

Profil Luke Hemmings

Luke Hemmings lahir di Sydney, Australia, pada 16 Juli 1996. Nama lengkapnya Luke Robert Hemmings ini dikenal musisi dengan band 5 Second of Summer atau 5SOS. Pada 2011 Luke bersama teman kuliahnya Calum dan Michael menyanyikan lagu-lagu cover dan dibagikan melalui akun YouTub. Setelahnya, Ashton juga ikut bergabung bersama mereka, dikutip dari IMDb.

Setahun setelahnya, mereka merilis episode dengan judul Unplugged yang berhasil menempati posisi 3 dalam iTunes chart di Australia. Fan internasional mereka semakin berkembang ketika Nial Horan, anggota One Direction yang sudah terkenal mengunggah ulang di Twitter video klip Luke dan teman-temannya. 5SOS juga diundang dalam tur konser One Direction, dikutip dari The Famous People.

Popularitas 5SOS terus melejit ketika memenangkan penghargaan The American Music Award kategori New Artist of the Year pada 2014. Adapun lagu mereka yang populer pada saat itu berjudul She Looks so Perfect dan Amnesia. Dikutip dari Billboard, Luke Hemmings memulai debut solonya dengan merilis single berjudul Starting Line pada 2021.

Terbaru, album mini Boy direncanakan akan rilis pada 6 April 2024. Sebelumnya Luke juga merilis single pada 6 Maret 2024 dengan judul Shakes yang sudah bisa didengarkan melalui berbagai platform streaming seperti Spotify, YouTube, dan Apple Music.

