Corey Taylor Batal Tur Ke Amerika Utara Tersebab Masalah Kesehatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Corey Taylor, vokalis Slipknot membatalkan tur solonya di Amerika Utara karena alasan kesehatan. Pembatalan disampaikan Corey Taylor pada 5 Januari 2024. Corey Taylor dijadwalkan berangkat ke Amerika Utara untuk merayakan album solo terbarunya CMF2 sepanjang Februari dan Maret 2024.

“Dengan berat hati saya mengumumkan pembatalan tur Amerika Utara yang akan datang. Selama beberapa bulan belakangann, kesehatan mental dan fisik saya menurun," keterangan Corey Taylor melalui Instagram dikutip dari New Musical Express atau NME.

Corey juga menyampaikan permohonan maaf kepada penggemarnya. Ia berjanji mengembalikan uang tiket yang sudah dibeli. "Sampai saat itu tiba, saya menyampaikan maaf kepada semua orang yang ditemui dalam tur ini dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti."

Karier Bermusik Corey Taylor

Sebagai informasi, Corey Taylor atau dikenal sebagai The Boogie Knight dan The Grim Chopper. Dikutip dari The Famous People, ia vokalis dan penulis lirik dari grup metal Slipknot dan band hard rock Stone Sour. Sepanjang kariernya, ia menduduki peringkat ke-Ia vokalis heavy metal terbaik ke-7 versi NME.

Jadwal Tur Konser Corey Taylor

Dikutip dari situs web loudwire.com, jadwal yang dibatalkan Corey Taylor di Amerika Utara, yaitu:

3 Februari - Toronto

4 Februari - Montreal

6 Februari - New York

7 Februari - Philadelphia

9 Februari - Silver Spring

10 Februari - McKees Rocks

13 Februari - Columbus

14 Februari - Grand Rapids

16 Februari - Bowler

17 Februari - Indianapolis

18 Februari - Chattanooga

20 Februari - Richmond

21 Februari - Norfolk

23 Februari - Atlanta

24 Februari - Charlotte

26 Februari - Birmingham

27 Februari - New Orleans

29 Februari - San Antonio

2 Maret - Tulsa

3 Maret - Omaha

Pilihan Editor: Hengkang dari Slipknot, Mengenal Drummer Jay Weinberg